紐約時報於去（2021）年12月下旬，以《「鳥不是真的」：美國Z世代用荒誕戲仿對抗陰謀論》為題，敘寫成千上萬的美國年輕人參加了一項「鳥不是真的」（Birds Aren’t Real）運動，他們穿著「鳥不是真的」T恤，聚集在一起，傳播該一口號。他們鼓吹「真正的鳥類其實已經不存在」，因為，鳥類已被「美國政府為了監視美國人而設置的無人機取代」！

這聽起來幾近無知，甚至已達無腦程度的陰謀論點，始自2017年1月。在過去5年間，不但曾促使一張「鳥不是真的」傳單，成了Reddit上的熱帖，在此同時，時年僅18歲的主其事者彼得•麥克因多（Peter McIndoe），也曾因為聘雇了一名演員，假扮成前中情局特工，自稱其任務即在於從事「鳥無人機」監控工作。結果，該段影片竟在TikTok上創下超過2000萬次的觀看紀錄。之後，麥克因多又再次以雇用演員的方式，假扮尋求「鳥無人機」監控真相的探索者。而該系列影片，也同樣成功地在Instagram上，受到廣泛的瀏覽與傳播。

麥克因多在接受紐約時報訪問時表示：「『鳥不是真的』，並不是對陰謀論的膚淺諷刺，而是直指內心深處」！他說：「我們這一代的很多人，早都已受夠不實信息（瘋狂的謊言）」。包括自己在成長過程中，被持續灌輸「進化論是民主黨人的大規模洗腦計劃」，以及「歐巴馬是反基督份子」！麥克因多自承：「過去這些年，我們確實是有意地在透過「鳥不是真的」，去有目的性地散布不實信息。而這個反諷的做法，就是要在互聯網時代，為今日的荒誕美國社會提供一面鏡子」！

藉「鳥不是真的」，回顧本（1）月13日前總統蔣經國逝世34週年紀念日，行政院退輔會在共同主辦「懷念經國先生音樂會」的同時，也在發送的《為什麼要紀念經國先生？》新聞稿裡指出：尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環。紀念蔣經國的意義，即在於實踐「反共、革新、保台」的蔣經國路線。因此，在紀念蔣前總統經國先生之餘，朝野人士，特別是「國民黨人」，應深自省思學習。

然而，蔣前總統經國的「反共」，與蔡政府的「仇中」、「抗中」何干？在兩蔣先後「反共」、「殺朱拔毛」、「消滅朱毛匪幫」的同時，兩蔣聲聲念念的終極目標，更是「解救中國大陸苦難同胞」。去年2月25日，BBC以《中國近億人口脫貧，習近平稱創造「人間奇蹟」》為題報導：「中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標凖下9899萬農村貧困人口全部脫貧，創造了「人間奇蹟」」。易言之，今日中國大陸的「苦難同胞」，顯已不再是「經濟上」的苦難。如此，就算是美國鷹眼下的「民主、自由、人權」，又怎會是今日的蔡政府，有資格可以拍胸脯「示範、解決」！？

1986年9月28日，民進黨於前總統蔣經國先生任內成立。過去35年來，「台灣獨立建國」的這張民進黨神主牌，就只像是歷年、歷次選戰裡的一小瓶提神飲料般。而即使自2016年起，民進黨已然全面執政，在「朝大野小」的絕對優勢下，竟也只是於去年的國慶典禮上，由蔡英文總統宣布以「四個堅持」，公開地將「台灣獨立建國」轉譯為「中華民國台灣」！看看美國「鳥不是真的」運動，再想想「台灣獨立建國」的虛張聲勢，一直以來，是不是只有中華民國與蔣經國，才是真正的在愛台、保台！

（作者為國立台灣師範大學教授）

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