近期《天下雜誌》一份民調顯示，約有63%國人不擔心未來會爆發兩岸戰爭；約57%國人認為若爆發兩岸衝突，美國會出兵救台，尤其越年輕的年齡層越是相信。

無獨有偶，美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）在去年7月進行的民調顯示，接近半數（約46%）的美國民眾支持美軍協防台海；甚且，該民調近7成受訪者支持美國承認台灣為獨立國家。近年類似意見民調也顯示趨勢不斷攀高。

兩相比對下不難發現，台美兩地民眾對於美國出兵干預都感到「樂觀」，甚至在支持台獨的比例上，美國民眾的7成支持度，遠遠高過國內近年多數民調顯示的——儘速獨立約1成上下、最終獨立的5至6成。

連美國人都比台灣人支持出兵保台、台獨，而國人在多數民調中卻沒有表達出積極的意願，每每永遠維持現狀的支持度都在5成徘徊，豈不怪哉？

其實兩份民調同具深層意涵，一是美國人民感受到來自中國的政經崛起壓力，因此逼迫著兩黨加碼抗中力道，基於「敵人的敵人就是朋友」的潛意識意念口頭支持出兵保台、台獨就不足為奇。

而台灣人民口頭（民調）認為美國會出兵，但對美國靠不住心知肚明，才會產生既認為美國會出兵佔多數，永遠維持現狀也佔多數的矛盾心理。否則可以想見，如果美國官方明確承諾支持台獨，這些支持永遠維持現狀的數字，恐怕會一夕遽減。因此真相是美國人如果肯為台一戰，台灣人很可能會主動「賭一把」，而不是因為擔心對岸犯台才選擇維持現狀。

但台灣人認為美國靠不住其實是情有可原的。以往美國人民事前曾以超高支持度分別支持布希總統父子出兵伊拉克，結果前者帶領聯合國盟軍大勝而歸，卻是連任失敗；後者同樣大勝，共和黨卻是無法繼續執政。

原因出在美國人民總是事前基於意識形態好惡，興致高昂的支持出兵教訓理念迥異的非西方文明國家。但戰事不順、死傷過多、開銷龐大的後遺症接踵而至的時候，反戰的往往又是美國國內民眾，而不是兩黨政治人物。

有了多次的歷史教訓，美國當權者不會傻到把民意支持干預當成寶，尤其美國在08年金融危機後已經欲振乏力，幾乎要走回孤立主義的老路，否則又如何會有去年阿富汗的狼狽撤軍，今年無力對俄羅斯在其前身蘇聯的附庸國烏克蘭、哈薩克的強硬行動作出「守護民主」的回應呢？

跟烏克蘭、哈薩克人民感嘆「上帝太遠、俄羅斯太近」一樣，台灣人早已對兩岸地緣政治的困局了然於心，所謂對美國會出兵救台的民調想像，某種程度不過就是自我解嘲，期盼上帝真的展示神蹟罷了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※