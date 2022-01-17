近月來，國際社會對俄羅斯駐軍在烏克蘭邊境的情勢愈來愈感到緊張。美國情報部門甚至已經多次警告說，俄羅斯可能正在準備入侵烏克蘭。隨著俄羅斯當局否認入侵，北約、美國及俄羅斯之間商議的主題已超出了烏克蘭的範圍。

美國和其他北約成員國也已經在東歐前線上部署了大批士兵，以重建北約面對俄羅斯的前線。俄羅斯對美國為首的北約提出8項要求，包括保證日後烏克蘭和喬治亞不會被北約接納，以及限制北約在東歐的活動。對於烏克蘭的局勢，似乎只有美國、北約和俄羅斯在主導，反而烏克蘭當局者無法介入、發聲或者影響大局。

在亞太地區也如是，台海局勢愈加複雜化，但台灣人卻無權左右情勢，反之，是由美國主導的組織，如「澳英美聯盟」（AUKUS）、「四方安全對話」（Quad）等虎視台海、側睨兩岸、頻繁插手、加劇軍事對峙，令本身已是火藥庫的台海問題更為難解。

在黯然退出阿富汗後，美國依然希望令世界的視野仰望美式民主，維持其國際領導地位。在亞太地區，美國總統拜登就台灣連番發表評論中出現的「口誤」，一是滿足了對華強硬的美國鷹派口味，二是朝著口頭上「協防」台灣而走。美國聲稱大陸不能改變台灣的現狀，只是企圖彰顯美國在這地區的影響力，至於是否真心希望兩岸和平共存，則無人能知曉。

從阿富汗的經驗，美國了解到部分北約成員國對分擔軍費和責任上存有巨大分歧。美國前國防部長蓋茨曾在2011年警告說，北約將淪為「兩級」聯盟，一級是能夠為軍事行動做出有效貢獻的盟友，二是不能承擔責任，而只是掛名的盟友。

拜登在2021年組建的AUKUS軍事聯盟，顯示了美國希望能綁住英、澳以壯聲勢。經過數月的觀察，AUKUS的效果只是擴增區內的對立和軍事競賽，尤其AUKUS與Quad重覆協作，是否會令兩個組織成為亞太地區的北約，值得持續關注。AUKUS組成後並不代表澳洲會減少參與東協的合作，亦不能替代「五眼聯盟」的合作夥伴關係，AUKUS只是在加強、擴展美國與盟友的互動。

環視近期AUKUS、Quad以及五眼聯盟對區域，特別是台海局勢的侵擾，台灣目前的角色，一是不能令自己邊緣化，被外國的軍事聯盟淪棄。但台灣應讓大陸以及區內其他國家聽見，台灣希望與大陸以什麼形式、保持什麼類型關係的主張。二是不能讓局勢更為危殆混亂，台灣在野政黨應積極說明，讓民眾明白兩岸經貿對民生之重要，摒斥島內一些逞一時口快、令局勢轉危的歪理。

從烏克蘭的情勢，可見外國軍事組織對一個國家甚至地區局勢的侵擾，名為協防拱衛，實為恣橫侵辱。烏克蘭的經驗，台灣應有所借鑑。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）