過去數年，筆者寫過上百篇文章，針對台灣政治現狀作各種評論，照理說這一篇也會是如此。然而，經過了一些深思熟慮，我決定這篇文章改變風格，因此本文並非一篇政治評論文，而是一篇把重心放在「關懷人」的文章。

最近經歷了公投、罷免、補選三場選舉，藍營全部都輸，對許多藍營支持者造成不小的心理創傷。難過、憤怒交織在一起，最後變成悲憤。接下來更可以想見民進黨會出更多牌，磨刀霍霍如對待豬羊般對待一切反民進黨勢力，而國民黨上下卻又未必能更團結，更有戰力。

面對此等既嚴峻，卻又不操之在己的局勢，我想所有的藍營支持者，最重要的是「快樂生活」，保持自己的身心健康。

此情此景，即讓我想到2018年退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生，生前參加反年改抗爭，攀爬立法院外牆不慎摔成重傷，7天後拔管不治。

照理說這是一場悲劇，即便是不同政治立場的人，也應基於人道精神，收斂一下想落井下石的情緒。然而那時網路上是什麼氣氛？人道關懷自然是有，但仍有非常多綠營支持者展現出開心、調侃及戲謔。

本質上，民進黨與其較為激進的部分支持者，與校園裡面愛霸凌人的壞孩子無太大分別，他們就是想把我們「鬧哭」，想看我們難過與痛苦，進而從中得到近似於「壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血」的快感。所以我們若氣急敗壞急著找黨內戰犯，或者成日詛咒台灣前途，看起來就像是無法好吃好睡的樣子，那麼反而遂了綠營的意。

無可諱言，國民黨許多政治人物確實並不爭氣，遇事不願承擔，大敵當前了仍自顧自保，但羅馬不是一天造成的，政黨文化的改變非一蹴可幾。若我們失去理智，認同「XXX跪著也要出來道歉」等等非理性訴求，那我們自己豈不也成了國民黨不團結，給人看笑話的一部分嗎？台灣社會看到國民黨繼續紛亂不休，又怎會瞧得起國民黨？

對我們藍營支持者現在最重要的，不是狂熱關心政治，而是好吃好睡，照顧好自己身體與心靈健康。就算休息幾個月不看政治新聞，也無不可，反正未來幾個月又沒有選舉。重要的是一定要快樂，讓綠營看到我們堅強、樂觀的一面，向綠營鄭重宣示：「哪怕你們贏得選舉，也絕對打敗不了我們的鬥志」，如此我們才能在拜高踏低的台灣社會，保存東山再起的香火。

有一句俗語「天要下雨，娘要嫁人」，用以形容一種無可奈何的矛盾狀況。的確，國民黨或任何一個反民進黨的在野勢力，要贏回政權，逆風因素實在太多了，不是我們努力就一定有用。既然如此，套用孟子的話：「窮則獨善其身，達則兼善天下」，如果我們連照顧好自己，讓自己快樂自信都辦不到，每每被政治人物氣到，那又談什麼改變台灣呢？我們的家人、朋友，一樣都需要我們呢。

革命尚未成功，同志仍需努力，但切勿過度投入，傷心又傷神。把自己養好了，身心強健了，再來盡一個公民的義務。

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※