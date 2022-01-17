近日有國民黨智庫副研究員投書，提到「2005年親民黨宋主席眼見返回國民黨無望，為求更大的自主性，遂與期望裂解泛藍的陳水扁總統兩度舉行『扁宋會』，並受阿扁之託赴大陸進行『搭橋之旅』……」。親民黨特此嚴正指出，相關言論漠視時空背景、憑空揣測顛倒黑白，對此深感遺憾！

一、「扁宋會」乃至於「搭橋之旅」是為緩和台海緊張情勢，因應兩岸危局：

2002年11月，時任總統陳水扁提出「一邊一國論」，大陸當局認為其已違背2000年總統就職時提出「四不一沒有」的政治承諾；2004年陳水扁在連任就職演說後一個多月，領頭策劃「公投入憲」和「公投制憲」，企以四年分期落實「公投、制憲、建國」的基本理念。此舉引發大陸當局高度疑慮，兩岸局勢風雲詭譎。

2004年12月立委選後，宋主席赴美休假期間，受邀至華盛頓與多位美國官員會商（包括國務院副助理國務卿、在台協會主席等），明確得到美方信息，大陸即將通過《反分裂法》，台海瀕臨戰爭邊緣，兩岸情況十分嚴峻（Very Critical），希望宋主席能居間化解危局，美方也將出面協助拉住陳水扁偏向台獨的趨勢，嚴防「法理台獨」成真，否則台海難免一戰。

在美方調停下，方才促成2005年2月24日的「扁宋會」，該會後簽署的10項共識聲明，確立中華民國是最大公約數，兩岸關係的最高原則就是遵守中華民國憲法。2005年3月1日，陳水扁與歐洲議會議員進行視訊會議時表示「….在我的任期之內，要把我叫的國號改為台灣共和國，我做不到…」。

「扁宋會」的十項共識，被視為向中共「釋疑」的重大信息，也促成在2005年3月4日、中共中央總書記胡錦濤發表了新的對台工作四點意見。不論您接受也好、反對也罷，「扁宋會十項聲明」及「胡四點」，摘下了高懸台灣政壇五十餘年來的「紅帽子」禁忌，因此才能促成2005年4月26日國民黨「和平之旅」及2005年5月5日親民黨「搭橋之旅」。

是故，「扁宋會」其背景是台海戰雲密布，而事實證明，「扁宋會十項聲明」緩和了台海危機，宋主席致力兩岸和平，無所謂泛藍裂解！

二、若「扁宋會」係對返回國民黨無望之舉，何來宋、馬兩位主席簽署國親政黨聯盟，論點顯然前後矛盾：

2004年連宋配以些微票數敗選，「319槍擊事件」真相未明，時任國民黨主席連戰在黨內地位並未受到挑戰，而推動「國親合」乃連主席一項公開的重要承諾。若誠如該文章所述，「眼見馬英九接棒已成大勢，返回國民黨無望，方有扁宋會之舉」，難道「馬英九接棒、取連而代之」後，連主席所掛念的「國親合」，就成了高明的政治騙局？而2007年宋主席與馬主席跨海視訊簽訂國親政黨聯盟協議，是親民黨為人作嫁，一廂情願？

2008年國民黨推馬參選總統，親民黨宋主席遵照協議，為馬公開站台，且向吳伯雄主席提出諍言，國、民兩黨提出的「返聯公投」與「入聯公投」皆不切實際，國際現實環境下都不可行﹗因此，吳主席在花蓮造勢場合上公開呼應宋主席的建議，大聲說出「總統選馬英九，公投不領票！」上述種種皆為二十年內的發生的事件，國民黨官方智庫的國家政策研究基金會是不記得、還是不清楚？

近幾年，政治情勢變化極大，親民黨始終期待台灣社會能建構出理性監督的真民主，朝野之間找出共識，尋求大家都能接受的公共政策與願景。這一切須從認清歷史記取教訓，才能切實檢討往正確方向前進﹗而不是膝反射的找戰犯、誣陷忠良。

（作者為親民黨文宣部主任）

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