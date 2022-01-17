大陸公布去年全年經濟成長率高達8.1%，是近10年來最高的成長；但亮麗數字下存有隱憂，該關切大陸「中低度成長時代」是否來臨。

大陸改革開放30年，幾乎每一年都能達成兩位數的成長目標，被視為世界經濟奇蹟。但在發展程度提高、量體增大後，成長速度逐漸放緩，2011年出現9.6%的成長率後，即進入逐步下滑到6、7%的「新常態」，去年的數字算是一個高點。

去年創下8.1%的成長率，並不代表大陸重回高成長之路，因為去年的數字部分來自於基期過低的因素，前年疫情導致成長率走低到只有2.3%；如果拿這兩年一起看，等於平均每年成長率約5.1%。這個成長率只能算是「正常」，並無太多值得高興與誇耀之處。

倒是今年的經濟風險特別值得注意。新冠疫情反覆，將持續擾亂經濟活動，房地產的未爆彈與能源問題的衝擊也尚未過去，當然，還有長期存在的債務問題。再以趨勢來看，去年成長率呈逐季下滑，而且看來尚未走到盡頭，因此各界預測大陸今年的成長率多在5%上下。

更值得注意的是外在因素的影響。中美競爭已經很明確會是21世紀的地緣政治大戲，而且會持續多年，美國藉著科技封鎖、供應鏈重組、切斷資本市場等方式，緊縮對大陸的圍堵。雖然短期來看，大陸的外資投資與貿易仍有成長，但是長期的影響與效應卻值得注意。

大陸是否進入5字頭成長率的「新常態」，國內企業需要高度注意，因為5%左右的成長率會對內部的消費與市場帶來相當大的影響與改變，企業評估與衡量發展策略時必須多加考量。