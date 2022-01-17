繼今年年初台中第二選區補選時，台中地檢署派出16名檢察官進駐選區，嚴查國民黨候選人顏寬恒「賄選」事件後，上周宜蘭縣長林姿妙遭廉政署搜索，以貪汙與洗錢罪列為被告，現在更傳出有3位監察委員將南下調查雲林縣長張麗善胞弟涉嫌占有國有地案，外界普遍認為，這將影響國民黨籍的兩位縣長年底連任之路。而在選舉敏感期間，司法和政府機關的「選擇性辦案」，辦藍不辦綠，恐重創司法公信力，值得社會重視。

顏寬恒也不過是在說明會上提供炒米粉等台灣小吃，就遭查賄選；而林姿妙貴為縣長，廉政署大舉搜索她的辦公室和官邸，震驚地方，結果卻查無實證，不免讓人質疑此舉為「政治動作」，企圖影響縣市長選舉。至於監察委員將至雲林縣政府調查縣長胞弟，張麗善更直指這是「政治鬥爭」。

檢察官、廉政署或監察委員等職掌國家調查權力的人，辦案時應秉持「毋枉毋縱」的精神，但不該預設特定立場進而「選擇性」辦案。但在現實情況下，如何辦案、優先辦理哪一個案子，乃至於該辦理到什麼程度、要不要讓媒體知悉等面向上，檢察官、監委擁有極大的裁量空間。且因為人力、物力、時間都是有限的，因此優先辦理哪個案件、集中多少資源來辦理、要辦到什麼程度，事實上的確存在「調查裁量」。

但上述手握國家調查權力的官員，有責任在事後將「選擇性辦案」時的標準公開化、透明化，並向社會說明辦案的標準是符合「實現正義」的原則，而非受到特定力量指使、影響而介入的結果，尤其是政治力的介入，否則檢調單位、廉政署、監察院將難以擺脫「東廠」的陰影。

但是近期檢調單位的許多動作都讓外界質疑，除了專辦藍營的地方勢力，連疫苗公司的內線交易案也似乎是選擇性辦案。最近檢調偵辦聯亞科技涉及內線交易案，但高端疫苗在去年不尋常的股價表現，未通過二期試驗政府就緊急授權使用等爭議，卻不見檢調的積極作為，這種不同待遇，檢調單位應出面做出合理的說明。

16年前國民黨候選人黃俊英在選前被爆走路工事件，最終證實並非黃俊英賄選指使走路工，然而選舉大局已定，無力回天；2020年韓國瑜參選總統時也爆出「王立強共諜案」，當時檢調大動作調查，然而去年底北檢因事證不足不予起訴。這些在選舉期間或選前所引爆的震撼彈，都是影響選舉的關鍵因素，司法單位、檢調人員理應在保護被告名譽的前提下，避免洩漏案情給媒體大肆報導，造成未審先判的社會輿論，間接成為特定政治人物、陣營的幫凶，但事實卻相反。

今年又是選舉年，檢警、監察單位向來偏好調查大案件，以提高績效或獲得升遷機會，這是人之常情，但堅守司法公正的精神，不要在無心之中淪為政治人物操弄選舉、政治鬥爭的打手，更是每一位手握國家權力的人應銘記在心的原則。

（作者為律師）