1938年蔣鼎文（左）與蔣介石攝於西安。（程伶輝提供）

1944年的豫湘桂會戰原是日軍垂死前的掙扎，但卻是中國抗日戰爭中最大的一次軍事失敗，短短8個月，國府失去了146座城池、7個空軍基地和36個飛機場。

4月起，河南的豫中會戰，國軍第一戰區司令長官蔣鼎文，副司令長官湯恩伯統兵超過40萬，3、4倍於敵人，但卻不戰而潰，僅36天便丟失了38座城池，潰退官兵軍紀敗壞，有些甚至因姦淫擄掠而被當地民團繳械。

震怒的蔣介石將蔣鼎文和湯恩伯撤職，並交代陳誠查明真相，根據陳誠提交的報告：第一戰區各部隊，走私、經商、吃空、賭博、盜賣公物，樣樣俱全，民憤甚大，且戰敗潰退時擾民相當嚴重，故屢遭民間武裝力量襲擊。

在得知事情原委後，蔣介石於7月21日在黃山整軍預備會議直批：「軍風紀敗壞不堪，招致民怨，為中原會戰（豫中會戰）失敗的主因。」他說：「有一些美國和蘇聯的軍官和我們軍隊一同退下來的，據他們所見，我們的軍隊沿途被民眾包圍襲擊，而且繳械！這種情形，簡直和帝俄時代的白俄軍隊一樣，這樣的軍隊當然只有失敗！我們軍隊裡面所有的車輛馬匹，不載武器，不載彈藥，而專載走私的貨物。到了危急的時候，貨物不是被民眾搶掉，就是來不及運走，拋棄道旁，然後把車輛來運家眷，到後來人馬疲乏了，終於不及退出，就被民眾殺死！部隊裡面軍風紀的敗壞，可以說到了極點！在撤退的時候，若干部隊的官兵到處騷擾，甚至於奸淫擄掠，弄得民不聊生！這樣的軍隊，還存在於今日的中國，叫我們怎樣作人？尤其叫我個人怎樣對人；我統帥受到這樣的恥辱，也就是大家的恥辱。」

河南老百姓痛恨國軍，民心向背讓我們了解到抗戰勝利後的國共內戰，國民黨為何會兵敗如山倒。

豫湘桂會戰大潰敗後，蔣委員長威信盡失，美國開始失去對蔣的信任，羅斯福要求以中國戰區參謀長史迪威替代蔣指揮軍隊，及為配合美軍進攻日本本土，與史達林在中國不知情的情況下，達成蘇聯出兵東北以牽制日軍的協定。

此外，就在國軍千里潰退之時，日軍精銳也被調往華南作戰，在華北鄉村蟄伏已久的共軍趁機擴張，至1945年8月抗戰勝利前夕，共產黨占領的解放區總面積約占中國國土面積近1/10，人口約占1/4。共產黨領導的八路軍、新四軍發展到120餘萬之眾。

日本突然宣布無條件投降時，駐紮河南、安徽的主要是桂系部隊和高樹勛等西北軍舊部，駐山西、寧夏、綏遠的是閻錫山、馬鴻逵、傅作義等部。蔣不願由這些雜牌軍接收華北、東北地區，因此一方面集中飛機、軍艦迅速接收經濟發達的南京、上海等東南地區和沿海重要城市，一方面命駐紮在川湘滇黔等西南各省的嫡系中央軍，開往華北、東北。接收大軍還在路途中，如何防止中共因地利之便而搶先接收淪陷區，就成為蔣介石應對戰後時局的當務之急。

在抗戰勝利日的演講中，蔣介石提出「以德報怨」的戰後對日政策，同時指示陸軍總司令何應欽，向日軍中國派遣軍總司令岡村寧次下達命令：「凡非蔣委員長或本總司令所指定之部隊指揮官，日本陸海空軍不得向其投降繳械，及接洽交出地區與任何物資。如對非指定之部隊擅自投降，得由陸軍總司令下令以武力制裁之。」蔣介石給日軍兩項選擇，「享以德報怨政策，或被武力制裁。」岡村寧次的選擇不言可喻，立即表示服從。1949年1月，戰犯岡村寧次被國民政府國防部軍事法庭無罪釋放。

國民黨內的雜牌軍對蔣介石的統治威脅不亞於中共，抗戰後期，史迪威與蔣關係惡化，美國曾考慮以龍雲或李濟深取代蔣的地位。蔣意識到雜牌軍在一場外國力量支持的政變，便可以輕易推翻他，而中共要推翻他，非血戰數年不可，且成敗尚是未知之數。

因此，中共固然要解決，雜牌軍亦需要消滅；日本戰敗後，蔣介石用調虎離山之計，先將滇軍的主力部隊調往越南受降，再密令杜聿明圍攻昆明，將統治雲南18年的龍雲帶往重慶軟禁。之後，被派入越南受降的滇軍，則悉數被運往東北剿匪，拒絕當蔣介石砲灰的滇軍，後來於遼西會戰中紛紛陣前倒戈，是東北迅速淪陷的原因之一。

國共內戰初期，蔣介石似乎不在乎雜牌軍陣前倒戈，參謀總長陳誠曾誇口說：「3個月至5個月內解決共產黨解放區問題」，及「他們（雜牌部隊）要到共產黨那裡去，我求之不得，正可一鍋煮熟。」

1646年初起，陳誠秉承蔣意主持國軍整編復員方案，整編是對蔣的嫡系部隊而言，把部隊整編合併，汰弱留強，補足實額，配備美式裝備，加強戰鬥力；復員是對雜牌部隊而言，先將總兵力硬裁1/3，再以「混編」方式將各集團軍中的軍、師、團等單位互調，將「雜牌軍」化整為零之後，送往前線剿匪。結果是軍中指揮系統紊亂，士氣消沉，戰鬥力也跟著喪失，以致與共軍接戰時，不是一戰即潰，就是投降倒戈。而被編遣裁撤的官兵成為失業的難兵，也紛紛投效共軍。蔣本想一箭雙鵰解決雜牌軍和共軍的問題，沒想到反而為共軍添柴火，讓火回燒到自己。

即使是蔣的嫡系部隊，內部也矛盾重重，因兵敗被俘的宋希濂在其晚年的回憶錄《鷹犬將軍》中提到：自北伐到抗戰初期，以黃埔軍校學生為骨幹的蔣介石嫡系部隊，人事上的升遷調補，一般上都是基於戰功和帶兵經驗，但到抗戰中期，蔣介石害怕這些日益擴張起來的嫡系力量，有些人兵力雄厚後會對他不忠誠，於是就開始把兵權寄託在他認為對他絕無貳心的幾個浙江人身上，這就是陳誠和胡宗南，其次是湯恩伯。

由於陳誠、胡宗南和湯恩伯大權在握，他們部隊的幹部升遷很快，而其他部隊的幹部升調的機會較少或較緩，在蔣的嫡系部隊中，不平和怨憤一天一天的增長。1943年關麟徵在昆明和陳誠大吵大鬧，氣得陳胃疾突發，吐出一臉盆的鮮血，是蔣的黃埔嫡系部隊之間鬥爭的最高潮。

宋希濂認為，1946年陳誠以參謀總長的身分，幾乎掌握著軍隊的全權，他藉整編為名排除異己，導致國共戰爭期間，國民黨軍隊內意志渙散、士氣消沉。其實，陳誠只是執行蔣的意志而已，但卻成眾矢之的。

【未完待續】