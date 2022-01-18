台灣人在大陸生活，必須具備一種證件——台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）。台胞證相當於台灣人來大陸的唯一證件，無論是健康寶還是其他實名認證，都只能通過台胞證獲得。

註：台灣本地身份證在大陸有時必須用於參加國家統一的重要考試，例如法考等。檢查證件時一般來說台胞證、台灣本地身份證都可用，但有些學校的申請同時需要兩者，需看具體情況。

台灣居民來往大陸通行證

台胞證之前同護照屬於同一紙本材質，後來隨著科技的進步，逐漸演變成卡式。

剛開始發展成卡式時，與原先並無太多不同，但隨著惠民政策的逐步落實，卡片式台胞證開始使台胞的生活更為方便。主要體現在以下兩點：

1. 入境時可以辦理人臉識別的快速通關。

辦理後，疫情前能省去半小時至一小時的等待時間（疫情後人工核驗比較多），唯一不便之處在於必須先排隊人工入境後，才能找到辦理的機關。

2. 可以成功「刷卡」進火車站/機場。

這個小卡片可以被部分火車站和部分機場的機器感應，實現不取票就進站和檢票的服務。但遺憾的地方也就是「部分」，目前並沒有完全普及。

未完全普及的下場就是，台胞必須走人工信道進站，但有時機器進站隊伍比人工還長，也是幸運之處。

台灣居民居住證

But！台灣居民在陸仍然不太便利，大部分時候僅能通過人工窗口嘗試解決問題，有時也會因公職人員從未遇到過類似情況，難以解決。

根據大陸第七次全國人口普查數據，在陸台胞至少有15.8萬。政府也十分注重維護台灣人民在陸生活的便利，故正式推出了台灣居民居住證。

別把居住證看成身份證啦！

台灣居民居住證與一般的身份證在外觀上基本相似，它的特別之處在身份證號碼的開頭——83的開頭會讓所有登記信息的人率先詢問：「你是哪裡人？哪裡來的身份證？怎麼過來的？是不是偽造？」

對，居住證是83開頭的！

這些問題的出現並不是偶然。我之前在內蒙古白塔機場成功使用台灣居民居住證刷過了機器，卻被人工叫停進行了許多詢問。而這都是因為台灣居民居住證尚未普及，具體配套措施也沒有完善。來說說它的好處：

1. 它讓台胞有房可住。

台灣居民若使用台胞證，在大陸不可入住內賓酒店，會被劃作大陸人之外的「外賓」。接待外賓的酒店一般來說價格昂貴，數量也很稀少。

但居住證幾乎能讓台胞入住所有的酒店，因為酒店的掃瞄機器一般是可以掃瞄到居住證的信息，可以直接進行人臉識別，故不再具有相關限制。

只是，居住證同樣也證明你是「非具有身份證的人員」。我曾經去天津旅行，入住某連鎖酒店，卻仍然被要求與警察進行報備，僅僅因為我的台胞身份。

2. 它比台胞證更方便進入火車站/機場。

如果支持刷台胞證的只能夠適用於部分車站的話，居住證則基本無阻。目前我去過的十幾個縣市，都未出現居住證無法機器通關的情況，十分暢通。（除了部分工作人員可能沒見過，其他體驗還是非常良好的。）

3. 辦理銀行卡更方便。

目前台胞辦理銀行卡程序非常繁瑣，但居住證可以替代台胞的居住證明，直接辦理銀行卡，前提是需要有明確目的，如學校、工作、生活需要等。

最大的BUG！！！

這兩個證件組合到一起會更方便嗎？答案是NO！恰恰相反，兩個證件在一起反而會產生紊亂。最大的問題也是最重要的問題——台胞證與居住證並不互通！

舉幾個例子——

1. 用居住證測的核酸，台胞證看不到，反之亦然；用居住證買的票，台胞證取不了，反之亦然； 用居住證定的房，台胞證刷不了，反之亦然。

Ps：建議用台胞證測核酸，各地健康寶大部分可以直接看到結果。

2. 用居住證辦的駕照，台胞證無法證明身份，但反之可能可以。

Ps：因為台胞證上無居住證號，僅有台灣身份證號；居住證上有台胞證號。此處的可能可以，在於是否能夠遇到認識該證件的交警，否則可能仍然不行。

3. 居住證跟台胞證首次都做不到12306的搶票功能，無法人臉識別。

Ps：鑒於無法人臉識別，故需要在第一次使用12306買票前，先去人工窗口辦理身份證件認證，否則無法直接於12306買票。

4.居住證跟台胞證都無法購買長途客車車票。

Ps：我嘗試過同程、攜程、去哪兒網、飛豬，全部失敗，電話詢問人工後，表示僅能線下買。

5.居住證和台胞證都無法在線註冊醫保，無法在線掛號。

Ps：最好不要生病，真生病了記得下午先到醫院去進行人工預約，可以拿到醫院的卡，但可能沒辦法完成醫院公眾號的註冊，沒有相關證件類型......

6.居住證和台胞證有關所有的身份認證，幾乎都無法機器識別，只能人工認證。

Ps：在此推薦所有台胞面對健康碼的困擾時，可以直接申請國務院全國通用的健康碼，避免當地健康碼認證發生麻煩～另外，親測客服電話打通時間約30分鐘，非常值得吐槽。

7. 用居住證註冊不了健康寶，只有台胞證可以。

Ps：未解之謎。

註：有關於《港澳台居民居住證申領發放辦法》舉出的九項便利就不再贅述啦，因這9項便利除上述特別提及外，基本都可以由台胞證進行辦理。

寫在最後

其實細心一些，大家可以發現台胞證跟居住證屬於不同的機關發放，台胞證屬於出入境管理局簽發，有關於出入境事項只能仰賴台胞證；而居住證的發放是公安部戶籍管理部門。

正是兩者的來源差距，導致信息無法準確流通，產生非常多的不便。非常希望未來能發生改變，讓兩者信息平等流通，而不單純仰賴人工處理，真正讓廣大在陸台胞生活更加便利、舒心。（蔡蔡）

（本文來源：柚子鋪聊台灣公眾號）