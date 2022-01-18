2021年12月30日8時58分，隨著G4791次和G4660次列車分別從合肥南站和廬山站緩緩駛離，向著深圳北站和合肥南站進發，標誌著京港高鐵安九段正式開通運營。

京港高鐵安九段建成通車，對安徽省意義重大，就此安徽省會合肥實現與周邊六個相鄰省的省會高鐵直通。

至此，中國高鐵運營里程突破4萬公里（已能圍繞地球赤道一周），中國鐵路營運總里程突破15萬公里。

京港高鐵安慶至九江段，是京港高鐵全線中較為特殊的一段，這從其途經的省份即可一窺端倪。

京廣高鐵，為北京至廣東的高速鐵路；京港高鐵，為北京經廣東至香港的高速鐵路。它們兩者共同經過的省份，除了首尾的北京市和廣東省以及環京地區的河北省之外，還涉及河南省和湖北省。

京港高鐵的宿松東站便是安徽省境內最後一站，過了該站直奔湖北省境內的黃梅縣。

其中，京港高鐵在湖北的段落相比在河南更顯特殊，河南段尚且經過一個地市的主城區（商丘），而湖北並沒有經過任何一個地市的主城區，只途經東南角的黃梅縣。

京港高鐵安九段，呈南北走向，共跨越安徽、湖北、江西三省交界處的三地市。

由北到南，自安徽省西南部的安慶西站引出，溯江而上，沿著與長江主航道幾乎平行、與合九鐵路相毗鄰的路徑，穿越大別山餘脈的皖山、跨越皖河，經諸多縣市，終至江西省九江市柴桑區的廬山站。

京港高鐵安九段線路全長176公里，等級為雙線高速鐵路，設計時速350公里，初期運營時速300公里。全線共設：安慶西、潛山（原潛山南）、太湖南、宿松東、黃梅東（原黃梅南）、黃梅南（原孔壟北）、廬山7座車站，其中廬山站為既有車站。

安慶西站，位於安慶市懷寧縣茶嶺鎮，是安九高鐵上的重要樞紐站點，也是全線規模最大的車站，有安慶聯絡線接入寧安高鐵。

這裡有一個小插曲，其實早在2020年11月20日之前，合九鐵路就有一座安慶西站，為了不與安九高鐵的新安慶西站重名，原安慶西站更名為懷寧站。

廬山站，是九江的鐵路樞紐，是服務於九江市區的高鐵站之一。需要注意的是廬山站的位置，它位於柴桑區（原九江縣），並不位於濂溪區（原廬山區），也不位於廬山市（原星子縣），且距離廬山風景名勝區還有一定距離。

廬山站作為京港高鐵（安九段和昌九段）、武九客專、昌九城際鐵路、京九鐵路、武九鐵路五條鐵路線的交會樞紐。自2020年9月起，為適應安九高鐵的建設需要，鐵路部門對廬山站進行了大規模擴建改造。

京港高鐵安九段地處長江經濟帶，與皖江經濟帶、環鄱陽湖經濟圈兩大區域經濟區相連，沿線城鎮和人口密集，分佈著廬山、鄱陽湖、天柱山等眾多知名旅遊景點，資源豐富。

安徽與江西是鄰省，然而它們的省會合肥和南昌之間的動車組運行路徑，卻長期需要繞行合福高鐵和滬昆高鐵。如今京港高鐵安九段的開通，結束了九江與安徽省會合肥之間不通高鐵列車的歷史，也實現了合肥至南昌間高鐵直通。

安慶-九江高鐵通車後，合肥至深圳無需繞行合福高鐵+杭深鐵路，南京至深圳無需繞行福建地區的線路，長三角多個城市去往南昌也多了一條快捷通道。

對於江西來說，京港高鐵安九段建成通車後，配合上月初開通的贛深段，省內形成滬昆、京港高鐵的「十」字型高速鐵路網（目前利用昌九城際）。

京九與京港高鐵。（圖：環行星球）

飛越長江

京港高鐵安九段途經皖南大別山革命老區，跨越長江，沿線丘陵起伏、河流密佈，擁有巖溶發育、采空區多等複雜地質特徵，存在19‰的長大下坡道，施工難度較大。

另外，該線地處環境承載力較脆弱的長江中下游地區，沿線分佈自然保護區、森林公園、飲用水水源保護區等11處環境敏感區，通過精心選線均實現了規避。

自2017年12月開工以來，全線新建橋樑36座、隧道5座，總長149公里，占線路全長87%（橋樑占比為主），幾乎囊括了目前所有橋型、不同跨度及特殊結構，如廬山特大橋、長江特大橋等。歷時4年建成通車，頗為不易。

作為連接中國南北的高速鐵路大動脈，京港高鐵必過黃河與長江。它的過江通道，便橫跨位於湖北黃梅和江西九江交界處的鳊魚洲。

鳊魚洲長江大橋是國內首座設計時速350公里的長江鐵路橋，為四線鐵路大橋標準合建，其中兩線為高鐵線，時速350公里，預留兩線為客貨線，國鐵Ⅰ級時速200公里。

作為全線關鍵控制性工程，具有體量大、結構型式複雜多樣、地質情況複雜、涉水臨時工程多、河岸險段防護工作量大、通航安全維護作業多等諸多特點和困難，多項設計指標引領了高鐵最高水平。

橋址處河床水文地質複雜，粉砂層厚度大，樁基基巖強度高，巖溶較發育，主塔墩樁基鑽孔深度最長達到了110米，為國內高鐵建設中樁基施工深度之最。

大橋全長3.5373公里，主塔設計為「H」型混凝土結構，其中北主塔高252米、南主塔高242米。它還是中國目前跨度最大的鐵路鋼箱混合梁斜拉橋，也是目前國內線路最多、荷載最大鐵路箱梁斜拉橋。

由於鳊魚洲為長江江心洲，分為南汊航道和北汊航道。其中長江南汊航道橋（主航道橋）全長1320米、主跨672米，為我國首座雙塔雙索面交叉索混合箱梁斜拉橋；北汊航道主跨2*140米。

京港高鐵安九段安徽段的隧道地處沿江，地質情況複雜，大多洞身淺埋下穿水塘，臨近礦區，穿越斷層破碎帶地段，施工難度大，共有4座隧道，總長約7352米。例如地處宿松縣境內，全長805米的橫山隧道，是安徽段最後一座順利貫通的隧道，也是安九高鐵的重點控制性工程之一。

未來的京港高鐵

京港高鐵安九段正式開通運營，標誌著中國「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道——商丘至深圳段全線貫通。

時光荏苒，除昌九城際和廣深港高鐵深港段等線路外，從京港通道的第一條開通運營的高鐵——京雄城際北京段，到現在為止，足足過去了兩年多的時間。

（PS：京港（台）通道、京港通道、京港高鐵、京港之間的高鐵運行路徑，是四個不同的概念！）

2019年9月26日，京雄城際北京段（北京西-李營-大興機場），正式開通運營。

大興機場開通運營的次日，京雄城際北京段開通。

2019年12月1日，京港高鐵商合段（商合杭高鐵商合段，商丘-合肥北城），正式開通運營。

2019年12月26日，京港高鐵昌贛段（昌吉贛高鐵，何家所-贛州西），正式開通運營。

2020年12月22日，京港高鐵合安段（合安高鐵，肥西站-雙嶺所），正式開通運營。

2020年12月27日，京雄城際河北段（大興機場-雄安），正式開通運營。

2021年12月10日，京港高鐵贛深段（贛深高鐵，贛州西-光明城-陽台山所），正式開通運營。

2021年12月30日，京港高鐵安九段（安九高鐵，雙嶺所-安慶西-廬山），正式開通運營。

安九高鐵可以說是在未來四年之內，京港高鐵成一定規模開通的最後一段。

這期間，京港通道的變化在顯著發生，一共開通了七條高鐵。

到目前為止，京港高鐵未開通的段落有豐雄商段、合肥西站樞紐（合肥北城-合肥西-肥西）、昌九段、深圳西麗站樞紐（光明城-西麗），以及同屬於京港通道的阜九高鐵。

根據相關工程項目的實際進展，明年阜九高鐵岡九段（黃黃高鐵）即將建成通車。而黃黃高鐵的一項作用就是將京港高鐵安九段這條南北縱向大動脈，發揮其東西橫向的兼顧交通屬性。

至於京港高鐵正線線路的情況，目前合肥西站樞紐工程已開建，預計2023年下半年開通西側站房；深圳西麗站樞紐工程仍未開工。

為了新合肥西站的站點命名，原合肥西站已更名為蜀山東站。

豐雄商高鐵和昌九高鐵，雖然目前均未開工，但昌九的實際進度快於豐雄商，預計在昌九高鐵和豐雄商高鐵全線建成通車的前幾年，會有一部分相關站點開通運營，例如2022年開通運營的北京豐台站、可能在2023年開通運營的聊城西站和南昌東站。

不考慮車場的問題，目前雄安站、菏澤東站已開通運營。北京豐台站也快要上線啦！（乇格）

（本文來源：環行星球公眾號）