還記得幼時詢問外婆，我們早逝的外公是畢業於黃埔軍校第幾期時，外婆神情驕傲地說「軍校十四期！」不過很遺憾的是，外婆從來沒有展示過外公的軍校畢業證書。

及長，為了刻畫出外公年輕時期的從軍軌跡，我開始博覽黃埔軍校的叢書和在互聯網上大量搜尋相關資料，也曾查閱過黃埔十四期的學生名冊，卻未見外公的名諱，心中因而產生莫名的惆悵。某次大阿姨提到外公當初在軍校受訓時寫信回家，是由江西省星子縣寄發，這則訊息讓我益加迷惑。因為80多年前因應抗日戰爭擴大的需求，黃埔軍校在華夏大地設立了9所分校，其中未聞所謂的江西星子分校。

而唯一在江西省境內的黃埔分校，正是前國防部總政治作戰部主任王昇上將所就讀的第三分校（王昇將軍畢業於黃埔十六期），看起來這所位於贛南瑞金縣的黃埔第三分校和外公也扯不上任何關係，。

時序來到了2010年，一位在抗日戰爭滇西戰場上陣亡美軍少校的女兒，將其尊翁一本寫滿中文名字的小紅記事本，和數張戰時中美軍官的合照發送到網上，結果被一位定居北京市的趙振英老先生（1917-2021）無意間發現，且對這些珍貴抗戰時期文物提供了「驚人的」的細節，這才使得具有前國軍少校身分的趙振英先生打開了塵封許久的記憶，娓娓道出他自己的抗戰過往。

是時一家媒體公司特意走訪太平洋兩岸，實地探訪前述中國和美國兩個家庭的當事人，製作出一則由美軍少校的遺物為引子，串聯出國軍少校抗日親歷的感人篇章，這部《發現少校》紀錄片問世後，一時洛陽紙貴，更獲得3項獎項的殊榮。

而令我倍感親切的是《發現少校》的中方主角趙振英先生，正是畢業於黃埔軍校十四期，這增加了我對這位抗戰老兵生平研究的興趣。隨著趙老先生記憶的足跡，回溯到1937年他甫從河北省通縣師範學校畢業，正打算報考北京大學，豈料盧溝橋事變的槍聲，讓他改變志向走上了從軍報國之路，他和同學南下加入江西省星子縣的黃埔軍校特訓班，並於1938年武漢會戰打響前夕，因江西廬山一帶即將成為前線戰場，乃和同學步行入川，在四川豐都的分校繼續學習，最後成為黃埔軍校十四期十總隊的學生。趙老於1939年秋季畢業後，幾經輾轉，他調派到了遠征軍駐印軍系統的新六軍序列。抗戰勝利的時刻，他正擔任著在南京對日本受降典禮會場的警衛任務。

由此，外公的軍旅軌跡對我而言也鮮明瞭起來。1937年抗日軍興，時為湖南省汨羅中學教員的外公，自動請纓向徵兵處報到，鑒於南京黃埔軍校校本部已經籠罩在日寇航空隊攻擊的範圍內，所以26歲的外公同數以萬計的愛國青年，被當局安置在相對安全的軍事委員會廬山軍訓團營區受訓，暫名江西省星子縣的黃埔軍校特訓班，爾後這批學員進入四川，並畢業分發部隊，外公尚進入航空委員會中央防空學校接受高射炮專長訓練，與防炮結下不解之緣。

再者，軍方為統一抗戰時期全國各級軍校和軍事訓練班的學歷，將外公受訓的特訓班，「正名」為黃埔軍校十四期。而我先前查閱過的黃埔軍校十四期學員名單，僅為收錄南京校本部入學的一總隊、二總隊等學員，自然不含外公這位與南京校本部緣鏗一面的黃埔校友。

日前舍弟處理母親遺物時，赫然發現外公中央陸軍軍官軍校十四期第十總隊畢業證書的相片，證書記錄的民國31年6月（1942年6月），只是遲來「正名」為十四期學歷證明補發的年分罷了，而證書上不相稱的26歲，卻印證了5年之前的1937年，外公在江西省星子縣特訓班入伍時的實際年齡。

這張「補發」的學歷證件，佐以外公同期同總隊的同學趙振英老先生生前之口述歷史，將外公棄文就武，共赴國難的生涯轉向圓滿鮮活地勾勒出來。殊不知有多少黃埔軍校十四期的學員，在未及獲頒這張補發證件前，早已為國殺身成仁，而其中未婚無嗣者，想必也所在多有。我既為黃埔後人，豈容青史成灰，乃藉貴報一角，感謝暨永誌抗日英豪們「我死則國生」的大忠大愛。

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】