「一鼓作氣，再而衰，三而竭。」朱立倫上台後打贏了一場小仗，把陳柏惟給刪了，是不是因此而得意忘形，接下來的幾場戰役就顯得意興闌珊？公投四大提案各算一役的話，加上補選、散昶雙輸，加起來是6場皆北，黨主席朱立倫似乎中軍已亂，每走一步都荒腔走板，完全喪失一個領導人該有的風範。

執政黨打算開放日本｢幅食｣進口，原本是大是大非的問題，國民黨內部卻傳出｢不反對安全無虞、對人體健康沒有危害的日本食品進口｣。這是堂堂反對黨講的話嗎？又是以什麼立場講這種話？難怪萊豬案被打敗，原來國民黨根本沒盡力、或可說放水才沒通過。朱主席說這句話不是他說的，那是誰說的？誰作的主？莫非國民黨內部隨便都可發言，這就是所謂的「擴大決策圈」？

其實司馬昭之心路人皆知，朱立倫預計2月訪美途中先訪日，所以繼通過萊豬進口送老美禮物之後，順便再加碼送日本一個大禮，拿自己的政治前途跟民進黨比賽，爭先跟美日交心。不是這樣嗎？

謝長廷老是做對日本有益的事，所以被稱做｢助日大使｣；朱立倫又處處應和執政黨，到底他是哪個黨的黨主席？

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