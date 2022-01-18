新台幣。（示意圖/資料照/顏謙隆）

根據近日《日本時報》的報導，日本經濟研究中心（JCER）亞洲預測辦公室主任兼首席研究員富山篤於受訪時表示：「預測2027年日本未經通膨調整後的人均名目GDP（國內生產毛額）將是45607美元，低於南韓的46519美元。2028年日本人均名目GDP為46443美元，也將低於台灣的47305美元。」而人均GDP會綜合反映出一國的經濟發展水準、經濟實力等。

富山篤指出：「日本經濟增長的最大障礙，是少子化與老齡化，但南韓和台灣在這一點上的情況大致相同，因此差異來自生產力和數位化」。富山篤表示，台灣近期在行政院數位政務委員唐鳳領導下，也在數位化方面取得了穩步進展，但日本卻仍太過拘泥於使用傳統印章和傳真機之類的傳統方式，連帶造成生產力低迷。因此，預測日本2027、2028年的人均GDP，將會落後於南韓與台灣！

蔡英文總統於今（2022）年元旦對全民發表談話時表示：「去年台灣人均GDP，首次超過3萬美元」。然就生活水準而言，GDP其實與絕大多數「上班族」的「一般國民」並無太大關係。另則，由於GDP係以「美元」為計算基準，因此，一國貨幣兌美元「匯率」的穩定或波動，自會對換算後的GDP增減，產生帳面上的最直接影響。

譬如，台幣兌美金匯率曾於2009年2月下旬、2016年1月下旬，兩度落至期間匯率之最低點，即1台幣=0.029美元。然自去年1月底以來，卻直線升至1台幣=0.036美元，且基本就一直維持該匯率水準至今，升幅高達24.14%。

換言之，以美金計價的台灣3萬美元GDP，即內含了24.14%的匯率增幅。至於在日圓兌美金匯率方面，則是從1982年10月底的1日圓＝0.0036美元，升值至2011年9月底的1日圓＝0.013美元，再回跌至今日的1日圓＝0.0087美元，也就是在以美元計價的日本GDP上，較之於2011年，帳面大幅縮水了49.43%！如此，富山篤單選以GDP、數位化論台灣，有無為台灣擂鼓、吹噓之嫌？

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