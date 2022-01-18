中二選區補選與林昶佐罷免案甫落幕，民進黨可說是「雙殺」國民黨，如今，因應即將到來的九合一地方選舉，民進黨更已開啟「全力黑」模式，準備對非執政縣市「一網打盡」。

就在中二選區顏寬恒又一次落敗、民進黨高喊台灣民主萬歲之際，他們仍持續炮打顏家，稱顏家有個「盧秘書」，繪聲繪影市長盧秀燕不過是顏家的小秘書；該黨立委、前雲林縣長蘇治芬隨後也拋出雲林有個「張姐姐」的言論，劍指雲林縣長張麗善家族，稱張家涉及「違法濫墾」與「占用國有地」，要雲林人「下架」張家。

無獨有偶，四項公投案中與國民黨立場不完全一致的宜蘭縣長林姿妙，當時才被部分民進黨人士稱為「一股清流」的她，選後也遭指控其家族涉及弊案，包括其本人在內，林姿妙的兒女、堂姊與縣府官員都被檢調搜索約談，志在宜蘭縣長大位已久的民進黨前立委陳金德公開爆料林姿妙涉及「圖利」、宜蘭市長江聰淵也稱林姿妙讓宜蘭鄉親「遺憾」。

無巧不巧，台中、雲林、宜蘭等地，都是民進黨「在野」的縣市，而出來指控與炮轟的民進黨人士，又多是志在百里侯大位者，不免予人一種又是「選舉惹的禍」的考量。

當然，上述各案例若確有違法之處，民眾絕對都支持毋枉毋縱，管他庶民還是天子一律一視同仁，該怎麼辦就怎麼辦。但就是因為民進黨有多次標準不一的雙標前科，才會讓民眾對其有所質疑。英系掌門陳明文此前的三百萬疑雲、永遠的總召柯建銘之子呼麻風波、甚至指稱顏清標家族是黑道，卻又能包容英系大老、國策顧問黃承國，若說黃能改過向善，顏家又為何只能一輩子背負「黑名」？

選舉近了，民進黨的全力黑模式又磨刀霍霍朝向「非綠」陣營比劃，台灣社會的吃瓜群眾們或許樂於觀賞這些「娛樂化」的政壇表演，但此種風氣一旦成為「正常」，或許就代表著台灣正進入「不正常」狀態，這對台灣政治與社會的發展，影響不可謂不大。

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