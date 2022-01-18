退輔會在前總統蔣經國逝世34週年時大力鼓吹他「反共、革新、保台」六大貢獻，還反酸國民黨現在不反中、不反共了。副主委李文忠加碼說，肯定蔣經國貢獻，民進黨中央不見得會反對。有趣了，民進黨到今天「不見得會反對」蔣經國抗中保台的貢獻，蔣經國功在台灣過世34年了，民進黨也兩度執政了，怎麼一次也沒去大溪陵寢向他致敬呢？

蔣經國的貢獻不僅僅只有十大建設、任用一批優秀文官、創造台灣經濟奇蹟……，面對中共文攻武嚇，還敢嗆聲以三民主義統一中國、復興中華文化，金門炮戰方殷親赴戰場最前線提振士氣，甚至勤政愛民作風走遍偏鄉部落，連前總統李登輝、馬英九、前省長宋楚瑜，競相公開宣稱是蔣經國學校出身，所以贏得民心、高票當選。民進黨現在回頭想到蔡英文總統「抗中保台」拿了817萬票「不見得會反對」蔣經國，恐怕在蔣經國學校門外徘徊大半天猶難窺其堂奧，只學了半套都不到。

「抗中保台」不是靠嘴炮嚇死敵人，蔣經國帶領國軍可是冒著槍林彈雨、炮聲隆隆，真正玩命來著，他保密防諜曾被黨外一路以來汙名白色恐怖，不可諱言當年時空環境嚴峻，難免有冤錯假案，這是戰亂烽火的時代悲歌。請問民進黨，現在是民主自由時代了，打著國安疑慮抓捕新黨人、扣留向心夫婦，最後查無實據、不起訴，這又是怎麼回事？學了「抗中保台」結果還是不及格！

蔣經國功在台灣的精隨，在於風燭殘年坐在輪椅上，不忘開放黨禁、報禁、解嚴、大陸探親，沒有留給繼任者政治難題，這個掌握權力的華麗轉身，古今中外能有多少政治人物做得到？民進黨人選舉贏了、權力到手，兩手作揖謝謝蔣經國「抗中保台」，明年1月13日大溪謁陵，大夥繼續裝睡吧。

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