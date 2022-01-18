台中市長盧秀燕從中二選區補選開始，便成為了綠營砲火猛烈攻擊的對象之一，明眼人都看得出民進黨此招根本是「項莊舞劍，意在沛公」，其實志不在中二補選，而是順著媒體關注選戰之餘，提前開打2022年台中市長之戰，用造謠來強力攻打盧秀燕市長這位民調居高不下的悍將。

民進黨最擅長的莫過於把白的說成黑的，於林佳龍時期任職台中市新聞局長的卓冠廷，日前質疑現任台中市長盧秀燕在上任之後，將北屯社會住宅預定地賣給建商圖利財團，然曾為新聞局長的卓冠廷難道對於消息的查證都這麼馬虎嗎？

北屯社會住宅預定地，其實是在2008年胡志強市長期間完成區段徵收，並於2014年提出2萬2千坪的太原段來蓋社會住宅，然因連任失利而計畫停擺。

前台中市長林佳龍，則於2016年時將該地切割成兩塊，將地號140-1以每坪19萬元賣給了總太建設，市府進帳23億。不過，賣了之後呢？前台中市長林佳龍只不過是把地給賣了，也沒有擴增或遷移社宅用地。

而盧市府將臨近地號140售出的前因後果又是如何？

盧市府於2019年將地號140賣出，同樣由總太買下，每坪33萬元，市府進帳38億，決定售出的考量係因盧市府鑒於北屯區「已經有兩處社宅規劃」，分別為同榮段560戶及北屯段220戶，考慮區域平衡便取消了地號140蓋社宅的計畫，將原訂太原段的社宅用地遷移至有更大量社宅需求的西屯區國安段，更從450戶增加為500戶，多了50戶，賣地遷移只不過是讓資源更加充分分配。

同樣是賣地，前台中市長林佳龍不僅沒另覓社宅用地亦無擴增戶數，難道這不算是圖利財團嗎？前新聞局長卓冠廷對於其舊主賣地一事「是忘記了，還是害怕想起來？」竟有臉出來指責盧市府。

今年底的九合一選舉之戰，民進黨必定深知台中是一塊難以攻下的戰場，畢竟台中市民對於盧市府的施政成果非常有感，其施政成績與民調也一直都非常的高，所以綠營才需集中火力望用造謠方式以混淆人民視聽。

不過根據17日TVBS公布最新之「全國政治人物聲望調查」中，台中市長盧秀燕在全國滿意度雖然有些許下滑，但從區域分析來看，「中彰投」對盧秀燕的滿意度其實「不減反增」，從55％上升到58％，由此可知盧市長做得好不好，台中市民最知道，盧市府的政績也都是看得到摸得到，綠營根本錯估台中市民的高度民主素養與嚴謹檢視市政的態度。

民進黨若想要在台中贏得選戰，與其想方設法的污衊他人，不如負起身為政治人物該有的責任，好好用心思考如何讓台中的未來更好，才是踏實的做法，到這個年代還在使用斷章取義、扭曲事實的方法來攻擊對手實在是落伍了。

從此次「全國政治人物聲望調查」中，盧市長的滿意度在「中彰投」區域增加了三個百分比，更是證明民進黨雖然善於掌握網路輿論，以鋪天蓋地的方法想要引導風向，但卻無法改變台中市民肯定盧秀燕努力施政的事實。（作者為自由撰稿者）

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