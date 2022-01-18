空軍嘉義基一架F-16V戰機，11日下午在嘉義水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，軍方持續全力搜救飛行員陳奕上尉，空軍同時下達F-16V戰機執行「天安特檢」，暫停全部任務，日前才在嘉義風光完成新戰機接裝儀式，就肇生此不幸事件，格外引起國人注目。

空軍飛行員對於體位要求嚴、培養時間長、訓練成本高，使得每一位能夠完訓擔任戰備的飛行員，都是國家的瑰寶，就因為培養不易，空軍對於飛行安全也是格外的注意，但近5年來空軍總共發生7起重大意外事故，共造成14人死亡1人失蹤，損失不可謂不重，每個都是英年早逝，壯志未酬，看到遺眷妻弱子幼，父母白髮蒼蒼，空軍能做的也只能竭盡所能地照顧官兵遺眷，但是逝去的生命終究無法挽回。

空軍長年以來第一類飛行員始終不足，甚至出現過退役人數大過補充人數的窘境，為了留住人才，除了提高飛行加給、續服獎金、改善生活環境、合理的升遷管道，可謂是費盡心思，直到近幾年，因為疫情等緣故，民航機師需求減少，退伍潮才降低。如今，現在人手尚稱充裕，但是一線作戰的飛行員仍常常受到不必要干擾，作戰隊隊長每天有開不完的會，以及被行政事項纏身，當隊員的有點本事的，常常又會在重大演訓前，被抽調到聯隊或司令部合署辦公，規劃演習任務，一支援又是幾個月，飛行事業荒廢不說，倒是成了製作簡報及動畫的高手，實在是本末倒置。

近年又因民意高張，機場附近因戰機起飛噪音過大，常常引起民眾陳抗，空軍每年花大錢對基地周遭鄰里做敦親睦鄰及噪音補償，並嚴格限制飛行時段，太早不飛、午休不能飛、夜間也要少飛，使得空軍能夠訓練的時間大為限縮，只能在有限的時間有限的空域訓練，訓練效果自然打折扣，另外，台灣四周環海，境內均為高山，氣候多變，飛行條件本來就不佳，連帶的就算飛機失事，縱然跳傘，無論是山巔或海上均搜救不易，這是先天的環境因素，空軍能克服這些困難，還能維持高出勤率，實屬不易。

另外，以陳上尉為例，畢業5年僅飛行3百多小時，還只是換訓隊員，尚不具備僚機資格，跟過去中、上尉飛行員就成為空戰英雄，確實不可同日而語。根據媒體報導，該期在台東部訓隊接受換裝訓練時，因為二次F-5E戰鬥機失事，造成安檢、停飛，進度嚴重落後，為讓渠等不致耽誤下部隊期程，以減少訓練架次的方式結業，過去的需要飛行到400小時才有機會換訓主力機種，現在不到300小時就換裝，就如同羅化平將軍曾說：「學生鐘點甚少，幾十小時而已，剛放單飛，訓練就已經結束，比如一個人學駕車，在練習場跑個兩圈，就說可以了，算學會了。」若在部訓隊階段「基本功」不紮實，把問題交給主力機部隊，訓練課目更多、危險性更大，豈不是得不償失。

近年來戰機失事率有偏高的趨勢，造成國人的疑慮，加上少子化影響，去年中正預校空勤預備生錄取成績只要20.5分，為各軍種最低，但是空軍地勤生卻要90.5分，為各軍最高，國防部的說法是因為空勤生體位要求高，但大家也知道，飛行的風險高，不確定因素多，在軍校苦熬4到10年，期間體位還不可以變化，才可以上飛行線，若中間遭淘汰，數年心血化為烏有，就算飛出來，還有失事的可能，所以造成地勤擠破頭，空勤無人問津的現象，未來因新購的F-16V戰機還會陸續抵台，對於合格飛行員的需求量會更大，空軍如何做到質量兼具，才是目前最大的課題。

當前因為兩岸關係不睦，空軍一方面要換裝勇鷹教練機及F-16V戰機，又要面對共機侵犯空域的戰備壓力，空勤人員確實是壓力倍增，但之前台海危機的時候，空軍也同時在換裝三型主力戰機，當時空軍戰力更處於是青黃不接的階段，但仍能保持一定的應變與反擊能力，比起現在更是不惶多讓。因為大多數戰機在構改，出擊數量又增加，使得新進人員訓練時數不足，但是隨著構改接近完成，機隊輸量不足會逐漸緩減，空軍現階段除了全力搜救失事的飛行員外，應該檢討人力配置，增加聘用雇員教官，以他們的智慧與經驗，來專責訓練新進人員，就可以減輕主力機部隊現役飛行員教學的壓力，或許是一條可行的道路。（作者為資深媒體人）

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