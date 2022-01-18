國民黨在群眾運動上，相較於民進黨，大概只有幼稚園的程度。民進黨只要一見到國民黨有任何執政上的罅漏，定然尋隙而攻，而其最有效的攻擊方式，無疑是發動校園的綠色學生團體，再假借一些側翼社團的附庸，集結推動群眾遊行、示威，而自己則以一副依從民意的姿態，出面領導或暗中支援。在馬英九執政的年代，抗爭無數、遊行示威無數，從反核、反萊牛、反核食，到反ECFA，甚至連大學學費調漲，都全面「為反而反」，其目的就是要製造虛假的民意，醜詆國民黨的政策，以達成其掌控政權的夙願。而「太陽花運動」，就是其收割最多、得利最大一次的。

民進黨是靠群眾運動起家的，最擅於在群眾運動中塑造議題、煽風點火，無論是環保問題、經濟問題、治安問題、兩岸問題、人權問題，乃至學費調漲問題，都是以青年學生軍及社會團體當前峰。而一旦掌握到政權之後，君不見當時嘈嘈嚷嚷的許多協會、社團，幾乎都完全噤聲，在蔡英文執政5年多以來，全都銷聲匿跡了？大學學費已調漲多次，可幾曾見到大學生綁白布條抗議的？

相較之下，國民黨真的是笨得可以的了，蔡政府執政以來，做了多少倒行逆施的事？定下多少未必有利於台灣的政策？萊豬問題、藻礁問題、核四重啟問題、疫苗問題、論文門問題，哪一項不是攸關於國計民生的大事？而哪一次是由國民黨支持、號召發動的？即便偶有參與，也是一派平和，舉幾面旗、走幾條街、喊幾聲微弱的口號，然後，時間一到，便偃旗息鼓，各作鳥獸散，就好像這事從來沒有發生過一樣？這和民進黨氣勢如虹、鼓譟喧天、聲勢浩大的景象相比，簡直是不可以道里計的了。

民進黨是一意孤行、無所畏懼、勇往直前，只求達到目的，是可以不擇手段的；而國民黨則是躊躇百端、畏首畏尾、瞻前顧後，連目標主張都提出不出來，更遑論能採取怎樣有效的手段了。一勇猛，一退縮；一強勢，一微弱，高下之判、勝負之決，其實便可一望即知的了。

不可諱言的，群眾運動雖極可能擦槍走火，但卻是批判政府、替換政權相當有效的手段，國民黨如今山窮水盡，上述一些零星衰弱的抗議示威，在民進黨完全將媒體掌控於手的情況下，親綠媒體是連報導都不肯報導的，知者既少，又何能帶動風潮？有疾雷方能破山，有強風才能掀翻浪濤，就看國民黨敢或不敢，能承擔或不能承擔了。（作者為退休大學教授）

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