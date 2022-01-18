在行政院的強力要求下，國營事業近日採購逾2億元的鳳梨釋迦，手筆之大，史上罕見。此一行徑引爆國營事業基層的怒火，不滿民進黨政府老是強迫埋單，嚴重侵害國營事業的經營和利益。

去年9月大陸因檢出介殼蟲，宣布暫停進口台灣的釋迦和蓮霧。由於這兩種水果對大陸市場的依存度都很高，占比超過95%，因此禁令一出讓農民頓時陷入無助與恐慌。

當時總統蔡英文曾表示，政府力挺農民，一定會幫遭到大陸禁止的水果找到多元市場。如今答案揭曉了，原來蔡政府解決鳳梨釋迦產銷失調的辦法，就是把總數高達37萬箱、2200公噸的鳳梨釋迦，全部塞給國營事業。

如果民進黨政府只有這等能耐，那國營事業還有得買了：4月鳳梨、5月芒果、石斑魚、虱目魚……，一波接一波，沒完沒了。國營事業成了台灣農產品的重要行銷管道，那要不要乾脆從經濟部改隸農委會算了，如此一來，承購農委會賣不出去的各類農產品，豈不更直接、更方便。

不只中央把國營事業當作提款機，綠色執政的地方政府，揩起油來也是需索無度。前陣子就傳出高雄市政府以擴建壽山動物園為由，要求中油、台電、中鋼等捐款6000萬到8000萬元不等「共襄盛舉」；陳其邁是英系紅牌，所以面對此等形同政治勒索的不樂之捐，國營事業敢說個「不」字嗎？

其實，即使國營事業有政策保障的獨占或寡占優勢，但是在民進黨政府錯誤的能源政策以及管理效率不彰之下，多家國營事業本身也是王小二過年，一年不如一年，虧損連連之餘還充當民進黨政府的救火隊，亂花納稅人的錢替無能的政府擦屁股，生氣的豈只是國企的員工，全民都應該抗議！