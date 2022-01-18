新冠變種病毒Omicron在日本疫情擴大，日相岸田文雄取消赴澳洲訪問計畫，與澳洲總理莫里森舉行線上會談，並簽署《日澳相互准入協定》（RAA）。此協定旨在達成日本自衛隊與澳軍互訪及舉行聯合演訓，以進一步加強防衛及安全保障合作，將雙方關係推向「準同盟」的形式。

台海若衝突日民意保留

日、澳簽訂RAA乃為共同應對中國對區域安全的挑戰，且透過美、日、印、澳 「四方安全對話」（Quad）保持密切合作。除《日美行政協定》，此為日本首次與第三國締結類似協定。RAA的簽訂意味日、澳雙方的部隊將自由進入對方國家從事訓練及演習，無須逐次就條件進行談判，並設置就運用協定展開對話及協調的「聯合委員會」。

除澳洲外，日本與歐洲、東南亞各國刻正加緊強化防衛合作。日本試圖與更多國家合作應對中國在東海和南海漸趨增強的軍事壓力，但因法律制度不同，深化關係所需的協定談判陷入長期化，而日本定位為安全合作一環的防衛裝備品出口亦不順利。RAA的實現可作為日後日本締結類似協定的經驗，加速擴大日本的安保合作網絡。

在日、澳完成RAA的同時，美、日亦以線上方式舉行雙方外交及防務閣僚出席的「安全保障磋商委員會」會議，將中國視為美日的安全挑戰，且為印太安全的核心問題，並討論日本擁有「對敵基地攻擊能力」的可能性，聯合聲明中載明「日本不排除任何國家防衛的任何選項」。

美、日期待就提高同盟防禦能力簽署「實質性協議及特別協議」，美軍協防台灣需要日本自衛隊的支援，包括全面使用台海附近的日本島嶼，美國強烈期待日本攜手共同應對台海衝突，但對日本來說，此意味著戰時日本鄰近台灣的島嶼可能遭到中國攻擊，日本民意對此態度仍然保留。

美國、英國及澳洲2021年9月簽署「澳英美聯盟」（Aukus），美、英承諾將協助澳洲建造核動力潛艇，並評估澳洲潛艦基地設施，使美、英核動力潛艇得以先行進駐部署。除美國之外，澳洲是唯一在Quad及Aukus皆列名的國家，大幅提高澳洲在美國印太戰略中的地位。受制於「和平憲法」及「非核三原則」的日本，對澳洲在印太安全的新角色既期待又怕受傷害。

岸田2022年外交遇困境

日本推進與澳洲的「準同盟」，著眼於美國國力漸露疲態，在安全上無法藉扈從美國應對中國崛起對日本構成的挑戰，而須擴大與其他中型國家結盟，以獲得安全。但在美國同盟體系中地位逐漸上升的澳洲將改變冷戰以來，美國以美日同盟梳理東亞安全秩序的架構，日本的角色可能弱化。岸田首相須說服民意，回應美國對日本在印太區域擴大安全角色的期待，在「專守防衛」上尋求解套，以避免美國「捨日本，就澳洲」，損及日本在國際政治的存在感。

美、日、澳深化安全戰略合作將擴大與中國間的「安全困境」，激化印太的軍備競賽，不利於區域和平穩定形勢，難以撐起東亞的安全，更無助區域經濟復甦、產業鏈重整以及共同應對全球性危機。北京認為，日、澳深化安保合作劍指中國，凸顯「以台制華」的謀畫，日本在其間扮演積極的角色，試圖借助台灣問題及涉台地緣政治擴大日本對外利益主張及話語權。

岸田欲摸索與中國的穩定關係，以現實主義判斷如何與中國打交道，但在「台灣問題」上漸棄低調。前美國在台協會處長楊甦棣認為，日本似乎決定更加坦率地支持台灣的獨立地位，使其更接近華府目前的立場，尤其是在島嶼防禦方面，跡象顯示東京的對台戰略構想正在發生變化。

日本身處美、中對抗最前線，與中國安全戰略矛盾日增，2022年將是岸田「新時代現實主義外交」困難的一年。但北京不必對中日關係悲觀。1月1日生效的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）是北京再續「睦鄰外交」的試金石，多邊自貿與外交的結合或許能為中國帶來緩解海域爭端、改善與周邊國家關係的機會，轉身成為溫和的負責任區域大國角色。