亞歐大棋盤指的是亞歐大陸。從上世紀二戰結束之後，以美國為主的西方陣營和與中、蘇為主的東方陣營就在這個大棋盤上展開博弈。在第一階段的冷戰時期，美方與蘇聯在大棋盤西側的東、西歐及東、西德之間進行對抗；美國與中國則在大棋盤右側的西太平洋第一島鏈形成對峙。冷戰最終以西勝東敗作為結束，自1991年起進入後冷戰。後冷戰時期美獨霸天下，在東、西兩條戰線上對中、俄均構成重大壓力。美國在西線頻頻出手，逐一吃掉了中、東歐及波羅的海原本屬於蘇聯陣營的棋子，是謂北約東擴；在東線，也以銀河號事件、海峽危機及炸館事件對中國展示肌肉。這樣的棋勢在一進入新世紀後就出現了近乎翻轉的變化。

從2001年起到目前，開始進入後後冷戰。美國運勢因911、兩場反恐戰爭、世紀金融海嘯、民粹分裂及疫情失控而持續下行；俄國則因普丁上台而重振國力；中國也在入世後迅猛崛起，已成全球第二大經濟體。出現在大棋盤上的變化，西線方面， 2008年俄國入侵喬治亞、2014年併吞克里米亞，目前開始在烏克蘭「將美國的軍」；東線方面，中國宣布東海防空識別區、南海吹填造島及發展針對美軍勢力介入的各種反介入能力，一心要把美國勢力驅逐出第一島鏈。就當美國在亞洲區大棋盤東西兩側均面對來自中、俄的反擊擠壓之際，突出奇招，飛出一子，直接「打入」棋盤中央的哈薩克，未料此役顏色革命的招式已老，早被普丁識破，政變破局，美外館人員倉皇出走，成了美國2022年開局的最大敗著。

與俄羅斯銳打猛攻的棋路不同，中國的棋風相對輕靈厚實。講究布局與戰略。近期以來，一連串的信息紛至沓來，可以看出中國在亞歐大棋盤格局之大、謀略之遠和手法之細：

──全球最大自貿協定RCEP自2022年1月1日生效，這個經10年談判，由東協10國加中日韓及澳紐共15國，人口超過20億，GDP達全球1/3的經貿整合區運作之後，對亞太地區的貿易、投資、就業、所得必將產生強大拉動效果。

──中寮鐵路於去年底通車，預期將對東南亞國家產生示範作用，加速推動從昆明出發經曼谷、吉隆坡到新加坡的泛亞鐵路網的全面建設；與此同時，2011年開通的中歐班列，已從開通當年的17列快速增長到去年超過1萬5000列，來自全中國的貨物分別從5個口岸出發運抵全區幾乎所有國家；時間相當於海運的1/3，運費相當於空運的1/5。

──中國央行發行的數位人民幣將在2月北京冬奧會上正式向國際推出；中國也正在建議RCEP使用數位人民幣為基礎貨幣。

──1月中旬，中東6國外長聯袂訪華，中國與海灣國家將積極推動自貿協定談判；在此之前，中國與伊朗已在去年簽署了為期25年投資金額4000億美元的合作協議。

美國戰略家布里辛斯基曾警告美國，三大潛在危機之一即是中俄伊形成聯盟，2022亞歐大陸棋盤的局勢似乎正在出現這樣的徵兆，是誰為之，孰令致之？