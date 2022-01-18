2021年是台灣文化協會成立的一百年紀念，許多活動追念其文化啟蒙的意義。但很少人知道，文化協會最後的左右分裂、互相攻訐、遭到逮捕、取締、解散，結果都在日本總督府的算計之中。

1945年日本結束殖民統治後，曾陸續公布了一批機密資料。其中對1920年代，風起雲湧的台灣社會運動的打擊，最是讓人驚心動魄。

簡言之，總督府的特務機構曾擬定對付台灣社會運動團體的辦法：第一，一分為二，加以分化。打擊激進派，扶植穩健派；打擊文協左派，扶植文協右派（即台灣民眾黨）；取締左派活動，容許右派活動。這就造成二者互相猜忌，民眾黨被罵成帝國走狗，雙方失去合作基礎。

第二，取締左派，讓其幹部入獄或流亡，至其消亡後再來取締右派。當左派消滅，溫和的右派已寒蟬效應，自動瓦解了。

對付農民組合也一樣。總之，以二分法將所有團體切割，打擊完一批之後，再將現存團體分為激進穩健，繼續分化打擊。最後所有團體零細化，就消滅了。

以「今之視昔」的角度看，這確實是一著狠棋。日據時代，從文化協會到農組，都被分化打擊，最後在暴力國家機器的鎮壓下消滅。以「昔之視今」，觀察今天的局勢，有沒有一種非常熟悉的既視感？

民進黨對敢於反抗的團體，一律以鎮壓處理。媒體中反對聲量最大的中天電視新聞台，被取消執照。其他媒體，不是被收買，便是在寒蟬效應下紛紛自動噤聲，甚至成為權力的傳聲筒。

政治上，反抗民進黨聲量最大的韓國瑜被罷免，其他縣市長就變得不敢大聲反抗了。在疫情下，為了拯救老百姓而願意傾力相救，購買疫苗的郭台銘被壓了下去，慈濟本乎慈悲心要購買疫苗也被技術拖延，整個疫情指揮中心變成高端公司的護航機構。直到台積電出面，民進黨高層才被迫同意。當時我曾寫過一篇短文說「媽祖婆要救人，還要等慈禧太后點頭」。事實就是如此。權力的傲慢，執政的無情，在在顯示無遺。

經此一陣折騰，慈善團體的異議之聲也消失了。看看今天的慈善團體，那一個再敢對疫情政策發出過批評？民間的批評逐漸無聲，誰能奈何？

民間於是期待於在野的國民黨。然而，恰恰是國民黨已經面臨裂解的危機。一如日本殖民政府對付異議分子的手段，國民黨內有聲望的人已開始面臨司法的追殺。

殺過了顏家，現在對準雲林張家、宜蘭縣長、台中市長，一個一個來。然而，我們有看到國民黨召集團結起來，一起來應付危機嗎？禿子被打掛之後，漢子沉默，燕子無聲，當年的號召還有作用嗎？

事實上，不僅是國民黨，民眾黨也面臨生死存亡的危機。一如前面說的，「一分為二，打擊激進派，扶植穩健派」，等到激進派都垮了，穩健派已成為少數，大約不必打就自己垮了。當國民黨垮了，民眾黨會接收到好處嗎？那些憤怒的民意會流向民眾黨嗎？別做夢了。日本時代的文化協會早已證明，當激進的左派垮了，民眾黨也成為歷史的灰燼。歷史早就給出了答案。

眼前的局勢是，民進黨已經全面動員，以舉國的國家機器，包括行政、司法、立法、監察、宣傳媒體、地方派系等等，全面為2022縣市長選舉動員起來。一些現任的國民黨縣市首長，已面臨司法的追殺。別說不是追殺，不然為什麼不去辦一辦民進黨的縣市長？

司法變東廠，漸成為現實。所謂司法改革，不過是把司法變東廠，那些台大法律系的畢業生，會不會慚愧呢？他們要怎麼看待這些台大畢業從政的學長姐呢？

台灣的在野政黨其實已經在國家機器的巨掌鎮壓下，面臨亡黨危機。可是，一旦要談起合作，各路人馬就改不了舊習氣，要先排位置、讓輩份，於是合作就破局了。然後，一如日據時期的故事，等待消滅。

我不想危言聳聽。不過，證諸於歷史，再看看民進黨追殺的狠勁，這樣的日子也不會太遠。在野政黨如果不團結起來，建立一個在野聯盟，一起抵抗這獨裁的寒冬，就等著一個個被消滅吧！

（作者為作家）