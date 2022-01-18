隨著世界各地開始嘗試「與病毒共存」政策，卻刻意忽視歐美國家疫情失控煞車不及，已無力處理Omicron變種病毒「流感化」後染疫暴增危機，前副總統陳建仁於日前跟風喊「別害怕與病毒共存」。是想幫政府推責掩飾防疫守不住的事實？指揮中心無能清零，如今居然倡議學歐美最失敗的防疫政策，是在開人民生命的玩笑嗎？

「與病毒共存」論點是假說而非是驗證的結果，面對現實疫情爆發根本就是不負責任玩笑話。歐美國家因為無法強制民眾戴口罩甚至打疫苗，造成疫情大爆發。大規模染疫的結果，無法計算到未來更多感染者長期後遺症的社會成本，這些不確定染疫後風險成本，難道要民眾自行承擔？

當沒有證據能證明Omicron有多少機率不會導致長期後遺症的數據，就輕言倡議與病毒共存的人，這根本就是給予民眾錯誤防疫認知。看看大陸的清零與歐美的與病毒共存，誰的防疫成果更好？還需要科學論證嗎？不肯清零卻侈言「與病毒共存」是要掩蓋什麼？

事實證明感染者是重複染疫，而非染疫後終生免疫，如何與病毒共存？若像美國一樣，一天破百萬確診與病毒共存，然後引發每天上千人染疫死亡後果，陳建仁覺得台灣人能接受這樣的防疫發展？

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