立法院臨時會本周委員會排審「地方制度法」修正草案，但是因為各派系各懷鬼胎，導致日前《地制法》修法逕付二讀失敗後，不代表民進黨會放棄修法。因為這將牽涉民進黨派系鬥爭，甚至各派系將於臨時會繼續大亂鬥，再加上在野黨全力反對，所以整個修法前景將十分的黯淡。

看到這樣的現象，其實是相當的令人感到憂心，因為立法院本來就是各個利益團體糾纏的戰場，各為其主也都情有可原，但是如果最後變成為了各自的政治利益而變成水火不容，甚至讓各個利益逐一的現形，這對於立法院的形象恐怕是雪上加霜的。

基本上，《地制法》修法茲事體大，如今現在卻為了新竹縣市合併的問題，緊急被提上檯面討論，這就是最不應該的作法，尤其大家明知道這背後有極明顯的政治意圖，卻還是要強渡關山，豈不荒謬？

其實，民主政治除了是民意政治之外，還是一種妥協的藝術，而所謂的妥協就是在問題還沒有浮上檯面前，就要進行各種的溝通，最後才可能有一個彼此都能接受的版本，而不是像這次的《地制法》，特定人士藉由權力的運作讓《地制法》強渡關山，將一切都擺在檯面上時，請問要如何進行溝通？

更令人感到不堪地是，立法院的形象早已盪到谷底，如今又讓民眾看到赤裸裸的政治鬥爭與利益爭奪，這只會讓立法院的價值更向下沉淪，到時候不管《地制法》最後結果為何，立法院在民眾心目中的地位勢必更會再度墜跌了。

立法院臨時會召開在「強摘的果實不甜，強渡關山的法案」也一定是千瘡百孔，與其將來可能還要花更多的心力重新修改，為什麼不現在就謹慎以對呢？建議立委諸公必須要更冷靜的面對《地制法》，讓民意有機會適度的表達，畢竟《地制法》攸關台灣未來的發展甚鉅，如果只是為了滿足特定政治人物或是政黨的需求，卻可能扭曲長期發展的契機，那絕對不是大家希望看到的結果？

如今，當民進黨機關算盡後，可嘆台灣驕傲的民主制度恐將淪為服務一黨之利益工具！

（作者為正修科技大學通識教育中心教師）

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