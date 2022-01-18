2017年4月7日，蔡英文總統在出席「鄭南榕28週年紀念追思會」時表示：「今天是台灣第一個『言論自由日』，追求公平正義是我一直堅持的價值，政府將持續讓公平正義獲得具體實踐」。

今日，衛福部長陳時中在對於資深藝人、「女丑之王」方芳，於日昨接受中國中央廣播電視總台訪談時表述：希望中國大陸能好好出手教訓台灣，並口出「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害」之比喻，因而引發網民不滿。陳時中隨即以：「不要看（病）就好了」回應，有網民認為方芳「應該剪掉（她的）健保卡」。

陳時中是個牙醫，「口無遮攔」實在極不恰當。尤其《醫師誓詞》還特別強調：「願盡余之能力與判斷力所及，遵守為病家謀利益之信條，並檢柬一切墮落和害人行為」、「無論至於何處，遇男或女，貴人及奴婢，我之唯一目的，為病家謀幸福，並檢點吾身，不作各種害人及惡劣行為」。準此，則早曾發過誓的陳時中，更怎可透過媒體對方芳喊話：「不要看（病）就好了」！

對比長期居留美國的「勇敢台灣人」─自由台灣黨創黨主席蔡丁貴，其於本月12日曾公開發感激文表示：「這次可以回台入住醫院病房，是衛福部長陳時中在照顧我。」借此反問：享有蔡總統之絕對言論自由保障，而且無有「雙重國籍」的資深藝人方芳，為何會被陳時中出言告誡：「不要看（病）就好了」？

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