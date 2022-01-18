敝人很震驚與遺憾得知龐建國教授跳樓自殺的消息，當龐教授做出如此激烈的舉措前，清晨在「中華民族智庫」的群組裡寫12字：「不公不義的台灣，我生不如死！」有位教授安慰他：「好好休養生息，共同見證歷史結局。吾輩何其有幸，身處大歷史中。」我深感訝異龐教授為何要這樣說話，懷著同樣想安慰的心情，接著回答：「的確如此。經歷三代後，親身見證大時代！」沒想到下午就驀然得知龐建國教授自殺的消息。對此實不敢置信，猛然不禁悲從中來，嚎啕大哭不已。

各大媒體都盡量在淡化這則新聞，卻不願意深化討論其間背後內含的意義，有些人會從其「大腸癌纏身」的角度來詮釋其難免有著厭世心理，卻沒有正視到龐教授從來都是個謙謙君子，與人講話充滿著溫度，做人毫無架子，怎麼可能會如此輕易被病痛打敗？或有人表示經歷公投、選舉與罷免後，龐教授深感台灣社會的民意已被壟斷，對中華民國的前景深感絕望，而做出如此壯烈的舉措，對此我雖然深有同感，但覺得還需要將其內在脈絡再做梳理，讓世人深思其究竟。

龐建國教授的自殺，讓我想到國學大師王國維先生。民國16年6月2日上午，王國維來到頤和園，決然自沉於昆明湖魚藻軒，死前留下遺書，開頭寫著：「五十之年，只欠一死。經此事變，義無再辱。」有人說這是因國民革命軍槍斃湖南前清官員葉德輝，王國維身為清末秀才，曾被遜帝溥儀授予「南書房行走」的職銜，本來按照舊制須翰林院甲科出身才能獲得此職，王國維對溥儀有國士知遇的情感，面對「北伐將成」而不忍見「大清將亡」，決意跳湖自殺來殉清。

史學大師陳寅恪先生則對王國維的死曾說：「殆非出於自殺，無以求一己之心安而義盡也。」他由表裡兩面，提出理性且深刻的說法：神州正值數千年未有的巨劫奇變，當中華文化面臨衰落的時刻，王國維深感痛苦，他忠於清朝是表象，其實真正痛苦者莫過於中華文化已無中興的契機，加上國民革命軍的北伐勝利，讓他徹底絕望，不想看見終局而自殺，因此「殉清」是表，「殉道」是裡。這個角度，其實轉過來看，就是我對於龐建國教授會選擇跳樓自殺的詮釋。

面對中華民國再無可救的希望，龐建國教授選擇「殉國」只是表象，其真正痛苦者在於台灣社會已經全面因「反中」而「棄中」，前者是指中共政權，後者是指中華文化。台灣民眾面對政治，多數人已不在意中華民國曾經存在於大陸帶來的法理意義；面對文化，多數人已不覺得中華文化繼續存在於生活帶來的深刻影響。儘管這是當道刻意操作出來的結果，但中華民國敗象已露，再無忠於中華民國者可奮鬥的空間，未來將是紅綠決戰的格局，知識分子對此焉能不心灰意冷？

龐建國教授不忍看見終局，他的死，其實捎來悲涼的信號，已然從遙遠的洪荒中敲響一記最痛苦的喪鐘。在偷天換日的過程中，吾國將亡，我們這些生者，置身在花果飄零的國度中，心中背負的十字架，將何其沉重？顧炎武說；「有亡國，有亡天下。」政權的易姓改號只是亡國，但何謂亡天下？顧炎武表示：「仁義充塞而至率獸食人，人將相食謂之亡天下。」龐教授的憂慮與焦思，我們完全能體認，但我們只有繼續深耕天下，來讓支撐台灣社會背後的道不至於隕落。（作者為國立東華大學通識教育中心教授）