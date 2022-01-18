根據《天下雜誌》這個月發布的民調，萬一兩岸發生戰爭，認為美國政府有可能派兵協防台灣的比例接近六成（58.8％），而且54％民眾認為美軍可以有效保護台灣。

這份民調顯示，大部分台灣人的思維與世局有一段落差。

首先，現今世界是地球村，區域事件很容易擴及全球。好比去年長榮貨櫃船擱淺於蘇伊士運河，一艘船、一個點，對全球經濟就造成重大影響。如今美中是兩大超強經濟體，若兩國開戰，雙方全面斷航、斷絕貿易往來，同時相互沒收境內對方企業的資產，單單是這兩項措施就是全球經濟不可承受之重，別說美中會盡全力避免，世界絕大多數國家也會站在反對的立場。

其次，戰爭開打以後，兵凶戰危，局勢往往不是交戰國所能控制。萬一某個領導人輸得臉紅耳赤、失去理性，抱著相互毀滅的心情發射核武，遭到攻擊的國家也以核武還擊，那不就成了世界末日？正因為如此，人類自發明核武以後，戰爭從不曾出現在兩個核武擁有國之間。別說美中都是核武強權，三年前美國與北韓衝突，北韓只因為「可能擁有核武」就讓美國噤若寒蟬。

基於以上原因，戰略專家預估未來不可能發生「大國VS大國」的戰爭，只可能是「大國VS小國」、「小國VS小國」，或大國與大國之間的代理人戰爭。

不過，這針對的是一般國際現勢。美台現今擁有非常特殊的關係，那就是全球最不希望中國成為老大的是目前的老大――美國，第二則是台灣，或是更正確地說：台獨政府。因為中國一旦成為老大，不把美國看在眼裡，那就是北京出手消滅台獨之時。

歷史實在有趣，即使國際只有利益，沒有道義，然而基於「不希望中國成為老大」的共同目標，美台關係誠如小英總統所說：到達前所未有的緊密。

即使前所未有的緊密，為了避免核武大國相互毀滅，如果兩岸爆發戰爭，美國會提供台灣情報、裝備、彈藥，以及整體後勤支援。想要美國以軍隊實質介入，為捍衛台灣而犧牲美國人的生命，就國際現勢來講幾乎不可能。

實在發生了，試想美軍因兩岸介入台海戰爭，台灣可能置身事外嗎？這場「中國VS『美＋台』」的戰場可能在哪裡？現今武器的殺傷力無與倫比，縱然不使用核武，雙方各發射幾千枚導彈相互攻擊，戰爭結束時台灣還剩下什麼？

若對軍事稍稍有點涉獵，會清楚兩岸如果爆發戰爭，千萬拜託，美國別來！

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