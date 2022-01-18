曾幾何時，台灣社會已經不在乎社會的真與善了。一個沒有真與善的社會是不會美的。迄今仍然有一堆人不在意蔡英文論文的造假，而且跟著一起護假。不僅如此，很可悲的，我們看到台灣也愈來愈不在乎善了。

綠營有些人為了自己的利益，編織了一個「愛台灣」的謊言，不惜用意識形態綁架人民，以「轉型正義」為手段，以造假歷史為基礎，對過往歷史進行違憲違法的清算鬥爭，而其清算對象代表人物即是蔣中正先生。他們的策略是：只要先把蔣中正給醜化、妖魔化，中國國民黨的過往歷史以及民國政府在台灣的存在，也就被醜化及妖魔化了。

近月來，促轉會擬將中正紀念堂改為「反省威權歷史公園」，移除大廳內蔣中正銅像，並做不可回復性的處置。此一行為，不僅是要徹底醜化污衊蔣中正先生，更要否定先總統蔣公對台灣的偉大貢獻，這個行為完全扭曲甚至忽視歷史事實，其恩將仇報的態度，實已違反人性基本道德、踰越社會良善價值底線。

我們客觀地從歷史中看看蔣中正先生是個什麼樣的人物。在中國大陸期間，是在蔣帶領之下統一中國、廢除不平等條約、掃除中國百年屈辱，並帶領對日抗戰勝利，避免中華民族成為日本大和民族統治的亡國奴。台灣人民能夠出頭天，不再受日本殖民，蔣絕對有功勞。

蔣先生把台灣人視為中國人，使得台灣人民原本是戰敗國日本的屬民，在一夜之間，卻成為戰勝國的國民，而免去戰敗應負的責任，反而享有戰勝的光榮。沒有古寧頭、八二三的戰役勝利，台灣早已被赤化。台灣進行了全世界最成功的和平土地改革，台灣佃農有了自己的土地。即使在國共內戰期間，蔣依然信守承諾開啟憲政，在台灣率先推動地方自治，為台灣後來的民主政治打下堅厚的基礎。推動九年國教，弘揚中華文化，讓窮人有書可以讀，提升了社會品質，讓台灣人曾在大陸民眾的眼中是「最美麗的風景」。

在經濟成就方面，在那個被現在民進黨稱之為「不正義」的年代，台灣在蔣中正先生的治理下出現有史以來經濟發展最為燦爛的黃金十年。1960年代，每年平均成長率都超過10%，物價上漲率不到4%，出口占GDP比例超過24%，儲蓄率超過20%。這個成績不論比較荷蘭東印度公司、延平王、大清帝國、日本殖民政府、民國政府迄今的任何一位統治者，都無人能出其右。

一些綠營人士完全不看這些對台灣人民的貢獻，而僅以蔣是「威權」一語抹殺，並偏頗地將其抹黑為二二八事件的殺人元凶、白色恐怖的劊子手。史料早已證明，蔣非二二八元凶，而白色恐怖受害最多的反而是中共的地下黨員及國民黨內的左翼人士。「威權」的確是那個冷戰時代的產物，但是在維護台灣安全、經濟發展、社會穩定上也有一定的貢獻。試問，今日民進黨政府的治國成就有超過先總統蔣公嗎？蔡英文政府更被國際媒體稱之為「民選獨裁」，現在的總統府才應該立個「反省威權」的警告牌子。

「吃果子拜樹頭、吃米飯敬田頭」是中華文化的傳統美德，一個不知感恩、不懂良善的社會必被上天詛咒唾棄。邀請台灣各界善良之士，1月23日（週日）自由日，下午1時23分，來中正紀念堂的自由廣場，一起「知恩要感恩，牽手護中正；知恩要報恩，善報蔣中正」，展現我們懂得感恩的心。

（作者為孫文學校總校長）