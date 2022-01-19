除了共產黨以殘酷的土地改革拉攏廣大的貧下中農外，抗戰勝利後，國府貪污腐敗橫行、國軍軍紀敗壞，民心向背才是蔣介石兵敗如山倒的主因。

日本宣布投降後，重慶立即派遣軍隊和大批官員接收淪陷區。在接收過程中，很多黨政要員趁機大撈一把，如北平被接收的日及汪政權財產，入庫的數量不足1/5，其餘絕大部分被來接收的黨政官員據為己有，或拿到黑市變賣，被老百姓諷為「三陽開泰」與「五子登科」。三陽（洋），指接收大員們捧西洋、愛東洋、要現洋；五子登科是指他們在接收中要位子、金子、房子、車子、女子，中央「接收大員」被諷為「劫收大員」。因此，1945年的接收貪污舞弊和亂象，不只存在於台灣。

另者，中央政府不可能在短期內，向收復區投放大量法幣，收復區原有貨幣隨日軍戰敗已大幅貶值，1945年6月出任行政院長的國舅宋子文，頒布《偽中央儲備銀行鈔票收換辦法》，居然規定流通於華中、華南收復區的偽幣中儲券200元兌換法幣1元（按照收復區與國民黨統治區當時物價比率計算，合理兌換率應該是30至50元兌換法幣1元），並規定限期、限量兌換。

高估法幣匯價，結果造成國統區民眾，特別是官員欣喜若狂，湧進淪陷區搶購物資，甚至囤積炒作，造成無法遏止的通貨膨脹。收復區多數民眾則一夜之間傾家蕩產，形同對收復區老百姓資產的公然掠奪。更有不少接收大員隨身攜帶大量法幣進行黑市兌換，甚至故意推遲確定法幣與原有貨幣的兌換率，以牟取更多非法暴利，加劇金融動盪。

以上給收復區工商業及老百姓帶來了戰時沒經過的浩劫，1945年9月27日《大公報》發表的社評指出，這種行為「幾乎把京滬一帶的人心丟光了」，「想中央，盼中央，中央來了更遭殃」順口溜反映出當時收復區老百姓對國府的痛恨。

但人為賦予法幣的「勝利紅利」是短暫的，國統區與收復區嚴重不對稱的物價，使得所有人都預期物價會大幅上漲。於是有錢、有關係者大肆收購收復區物資囤積炒作，使得物價一日三市，平民百姓也只好被迫拚命購物囤積，以免下一刻更貴。最近一位長輩告訴我，他大哥當時在上海唸大學，把家裡所給的生活費都拿來買麵粉囤積在宿舍裡，等到需用錢時再一包一包拿出來，依時價變賣。

為了對付自己製造出來的通貨膨脹，哥倫比亞大學經濟學博士宋子文採行金融開放政策，讓法幣對美元匯率隨市場浮動，並由中央銀行操控買賣市場。為平抑物價，刻意高估法幣對美元比價，以刺激進口來增加國內市場的物資供應。結果大量外國進口商品，主要為美國商品，從香菸、口紅……到汽車等，包含一般民生用品如潮水般湧進國內，對國內生產事業造成致命打擊。而進口需要用外匯，瘋狂支出外匯的結果造成央行外匯存底急速流失，不但無法平抑物價，反而更加劇法幣的貶值。

由中央銀行拋售黃金來回籠貨幣，是宋子文控制通貨膨脹的另一手段。1946年3月，宋子文開放上海黃金市場，在一物價齊飛漲的時代，這不啻是由政府提供一個財產保值的機會，而且當時全國各地的黃金售價皆高於上海，於是全國各地資金瘋狂地湧進上海搶購黃金，有錢有勢的軍政長官，更是動用關係大量搶購，甚至有些高級軍官挪用軍餉，運到上海作黃金投機，原本用來運送輜重、軍糧的戰備火車，變成運鈔專列。宋子文又下令中央銀行開辦生產貸款，而這些貸款大部分落入權貴所開設的空頭公司手中，被移作黃金投機之用，「生產貸款」於是變成「黃金貸款」。

更甚者，與中央銀行總裁貝祖詒有親戚關係的上海金業公會主席，同豐餘號經理詹蓮生包辦了中央銀行配售的所有黃金配額，夥同也是貝祖詒親信的央行業務局正副局長林鳳苞、楊安仁操縱上海金市，以買空賣空方式帶頭哄抬金價圖利，被稱為「金牛黨」。以上形同縱容權貴搶劫國庫，讓黃金價格如脫韁野馬般失控上漲，央行雖每日拋售金條，但仍無法遏抑黃金漲勢，在金價一日三市上漲帶動下，物價也跟著狂飆，等到央行黃金水位見底，沒有黃金支撐的法幣就變成廢紙了。

1947年7月24日，美聯社發了一條電訊，對當時中國的物價進行了一番比較：法幣100元的購買力，1937年抗戰前可買兩頭牛，1938年為一頭牛，1941年為一頭豬，1943年為一隻雞，1945年抗戰勝利時可買一條魚，1946年為一只雞蛋，1947年則為1/3盒火柴。對比1937年，1948年的物價上漲了600多萬倍，當時上海一石米價達1800萬元。

「反飢餓、反內戰、反迫害」運動在全國各大城市風起雲湧展開，國民黨的統治已從根本上動搖；在法幣已因抗戰及內戰的龐大軍費支出而發行量劇增貶值時，宋子文當政後，昧於時局的財經政策，更進一步讓法幣淪為廢紙，為國民黨政府製造了一個遠比共產黨更可怕的敵人──惡性通貨膨脹。當宋子文於1947年3月被迫下台時，國共戰局已經開始逆轉。

為控制通貨膨脹，1948年8月20日蔣介石以總統名義宣布實行幣制改革，以金圓券取代已失去支付功能的法幣，規定：一、法幣300萬元兌換金圓券1元；二、金、銀、銀元、外幣禁止人民持有，並應限期換為金圓券；三、管制物價，規定各地物價必須凍結在8月19日的水準上，不得提高，並懲處囤積居奇者，蔣經國奉命到上海督導經濟管制。

蔣經國深知，搗亂金融市場的並不是小商人，而是大資本家和大商人，一開始就雷厲風行，財政部祕書陶啟明提前知道貨幣改革的消息，乘機牟利被槍決。杜月笙公子杜維屏、巨賈榮鴻元等一批「大老虎」，都在蔣經國的鐵腕下鋃鐺入獄。杜月笙向蔣經國表示杜維屏「違法亂紀」咎由自取，但指名道姓請求查處孔令侃的揚子公司囤積居奇。孔令侃是前行政院長孔祥熙和宋靄齡的長子，宋美齡疼愛視同己出的外甥。

10月7日，蔣經國下令搜查揚子公司總部，查封其所有倉庫，並軟禁孔令侃，轟動上海。宋美齡急飛上海調解兩表兄弟之間的矛盾，蔣經國表示一定要依法辦事，孔威脅要向新聞界公布孔宋兩家在美國的財產。氣得宋美齡面色慘白，手腳發抖，急電要蔣介石火速來滬。

此時，正值遼西會戰軍情緊急，共軍集結25萬大軍包圍錦州，蔣介石前往北平督戰，並正在主持軍事會議，聞訊後立刻要「華北剿總」總司令傅作義代為主持，自己即乘專機赴上海。也是雜牌軍出身的傅作義對此極為不滿，對杜聿明說：「蔣介石要美人不要江山，我們還給他幹什麼！」11月29日開始歷時64天的平津會戰，國軍被共軍殲滅及改編52萬餘人，最後以傅作義與共軍和談，共軍兵不血刃占領北平結束。

揚子公司囤積案在蔣介石親自干預下，上海市警察局發言人出面為孔令侃開脫，對外宣布：「揚子公司所查封的物資均已向社會局登記」，使其披上了合法的外衣。而曾經積極報導「揚子案」的上海《大眾夜報》和《正言報》被勒令停刊。11月1日，行政院宣布取消限價。11月6日，蔣經國發布《告上海市民書》向上海市民道歉，並黯然辭去上海經濟督導員職務，而這一天也正是決定國府命運的徐蚌會戰開打之日。

同樣是中央銀行發行的金圓券，民國37年因政局不穩，貨幣貶值，最小面額和最大面額差距高達千萬倍。（吳進昌攝）

財政部長王雲五提出的金圓券幣制改革至此完全失敗，惡性通貨膨脹又起，至1949年5月，1石米要價4億多金圓券，城市中產階級損失最為慘重，其原來持有的金、銀、外幣都已被政府強制兌換一空，形同傾家蕩產。重用「外戚」孔宋家族及縱容貪污腐敗，導致經濟全面崩潰，人心盡失，恐怕才是蔣介石丟失大陸江山的主要原因。2020年公開的蔣經國日記，1979年2月反省錄記載「想起多少孔宋禍我國害我家之往事，本來不想再算舊帳，但是何能忘耶！」

影響蔣介石一生功業成敗的張學良晚年說：「蔣先生這個人，我批評他，他要（是）有機會，他真能（會）當皇帝。他的思想非常頑固，舊的思想，不是當代的思想，蔣經國就不同，所以我可以說，到台灣以後，要不是蔣經國，蔣介石就沒有了，現在也是沒有了。」算是對兩蔣最貼切的評價。

【本系列完】