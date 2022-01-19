新年伊始美國就被當頭棒擊，在遙遠的中亞哈薩克發生了一個沒人預料到的，充滿戲劇性的大動蕩事件，在短短的不到兩週內，從和平示威迅速演變成企圖推翻政權的暴力血腥事件，又迅速的轉危為安。事件爆發的直接原因和深層次的原因是什麼？事件將對地緣政治造成什麼衝擊？爲什麼美國在政治操作的技術層面和價值觀層面雙輸？

事件始末

1月2日在哈國西部小城發生和平示威，群衆抗議政府因爲市場化改革導致液化天然氣價格上漲一倍到約1.5美元/加侖，雖然政府立即取消加價的命令，之後並解散內閣，抗議行動不僅迅速蔓延全國各地，並在5日演變成為全國性的嚴重騷亂。哈國總統托卡耶夫感到有內外勢力勾結企圖推翻現政權，當機立斷求助俄羅斯普丁總統和集體安全組織國家派兵支援。6日早晨集體安全組織軍隊到達哈薩克，穩定了局勢。8日托卡耶夫宣布國家進入緊急狀態，自己取代納扎爾巴耶夫就任國家安全會議主席，並將大規模騷亂定性為「動機絕不單純、存在幕後黑手的恐怖主義活動」。

到15日為止，此次動亂造成225人死亡，包括19名軍警，4578人受傷，其中3393人為維安人員，逮捕約1萬人，包括百餘名外國人士。 托卡耶夫也終於走出前總統的陰影成爲真正主導政局的領導人，也必將帶領哈薩克走出一條新的道路。

哈薩克前總統的成與敗

這次政變的最大輸家之一是前總統納扎爾巴耶夫、他的家族和他的一些親信。納扎爾巴耶夫出生於1940年，他從1989年蘇聯未解體前就是哈薩克的一把手。1991年12月，他當選為獨立後的哈薩克共和國的首任總統，並連選連任直到2019年3月20日辭去總統職務。納扎爾巴耶夫主導哈國政治卅年，他對維護哈國的獨立、穩定和繁榮做出不可磨滅的貢獻。

在蘇聯解體後，就像許多前共產國家領袖他也曾經對美國的民主及經濟制度非常憧憬，因此大量引入西方的意識形態、財團、跨國公司、及各種非政府組織。哈薩克最重要的產業，石油天然氣產業主要被西方的大石油公司控制，而境內擁有數以萬計的非政府組織，而它們又與境外力量有說不清的聯繫，這也是造成這次事件的客觀原因。

哈薩克是地處於中俄兩大強鄰之間的內陸國家，她如果發生動蕩將直接威脅到中亞地區的安定，這絕非中俄之福，更何況她的境內有俄羅斯的衛星和航天發射基地，對中國而言她不僅是中國重要油氣資源供應國，更是絲綢之路經濟帶的最重要夥伴，因此俄中兩國絕對不能容忍敵對勢力植根於哈薩克。

納扎爾巴耶夫當然知道這些利害關係，因此在他的領導下，採取了在俄中美之間的「三個雞蛋上跳舞」的平衡遊戲：安全上靠俄國，經濟上靠中國，政治上和意識形態上又以美國和歐盟來平衡中俄。不可否認他曾經相當成功，不僅維護了哈薩克的獨立，更創造了前蘇式共産政權獨立出來的國家中最高的GDP成長。

然而，就像他那個時代的許多共産國家的領袖們一樣，在從國有經濟轉向西方市場經濟的巨變的時代，由於價值觀和思想的混淆，忘記初衷，被腐化了，家族和支持者成為了重要產業的寡頭，而廣大人民沒有感受到經濟成長的成果。貧富兩極化的差異孕育著不安的種子，成爲這次哈薩克動蕩的深層和根本原因。在互聯網時代，這種內部分裂可以很容易的被有組織的少數人士篡奪而釀成大事故。

如今哈國的正常秩序已經得到了基本保障，托卡耶夫本人也做出了明確表態，表示在此之後哈薩克政府將會採取行動，縮小目前存在的貧富差距，改善人民生活。 他還表示過去卅年造就了眾多國際級巨富，現在是這些巨富對人民進行回饋的時候了。

美國「道」與「術」的雙輸

雖然現在還沒有證據證明美國的介入，但是下面的分析顯示美國很難擺脫干系。

首先，從事件的全部流程來看，與過去十多年發生在世界各地的顏色革命的套路相似，而美國在這方面的組織能力是世界第一。

其次，早在2021年12月15日開始，美國駐哈薩克大使館官網就發布了關於哈薩克將要發生暴動的資訊，不僅僅指出了發動暴動的主體、召集人，甚至包括暴動者的政治要求、涉及城市，而且與後來真實的情况基本脗合。爲什麼兩週前就知道哈薩克必然發生暴亂？美國的情報能力在哈薩克與半年前在阿富汗的表現爲何是天淵之別！

事件發生在美俄因烏克蘭關係非常緊張的時期，和美俄1月10日在日內瓦開會的前幾天，是否美國一些謀略家嘗試在哈薩克開闢直接威脅俄中的新戰塲？

1月6日事件急速惡化，俄軍進入哈薩克時，國務院立即否認美國介入此事，之後布林肯更公開警告哈薩克：邀請了俄羅斯軍隊進來，將會請神容易送神難。但是1月12日托卡耶夫宣布在接下來的兩天時間內，集安組織將開始有序進行撤退，並將在10日內完全撤離。這響亮的打了布林肯一記耳光！

這些都顯示在政治操作的技術層面，美國這次很清晰的敗給了俄羅斯！哈薩克動亂的迅速平復，俄羅斯和中國都顯然是贏家，因爲從此美國在哈國境內的政治影響力將一去不返了，而俄中將成爲哈薩克穩定的保障者，中國更將在哈薩克的重建中發揮無可替代的作用。然而最大的獲利者是哈薩克人民，因爲他們可能將告別過去卅年的畸形的政治和經濟生態，邁向一條新的更好的施政為民的道路，而中國經驗，特別是習近平的不忘初衷理念，將成爲哈薩克的重要借鑒。

當今世界動蕩不安的根本和主要原因是過去卅年的歴史暴露了美式民主的本貭是爲了極少數金融精英的福祉而非大多數人民的利益，這個價值觀和制度上的缺陷是當今世界各地不穩的根本因素。哈薩克事件的最重要意義就是在「道」，也就是價值觀層面的重新反思！

（作者為中美論譠社社長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※