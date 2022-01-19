綠營接連打了幾個勝仗，現在氣焰高漲，上自府院黨、下至產官學，一個個跩得二五八萬，閣揆都可以在國會殿堂上罵女立委「袂見笑」，大家還不有樣學樣，大擺其譜。

立院協商「111年度中央政府總預算案」，竟傳出華視總經理莊豐嘉要求將檢討華視長年虧損的兩項提案撤銷，否則將開記者會修理。過去官員畏懼到立院備詢，現在可好，備詢人反客為主，竟囂張到黨團辦公室踢館逼迫立委撤案，否則就召開記者會攻擊。

這件事連自家人都看不下去，民進黨團總召柯建銘表示，「連我都不會講這種話！」他找來文化部長李永得問話，李也坦言莊豐嘉作法「超出作為新聞人的態度」，要求在一個月內提出相關方案。

台灣別的不多，電視台多，華視總經理有很大嗎？還是他認為自己很大？可以把中天打掉拿下52頻道，可是收視有變好嗎？那又為什麼怕立委提案檢討呢？

華視屬公廣集團，是國家傳媒機構，去年國慶莊某竟然發文表示「為幽靈國慶生」，「中華電視公司」六個標準字是從蔣中正的墨寶擷取出來的，有本事把華視名稱改了、或不要當華視總經理也行，不要一天到晚拿個政治正確作威作福，還破壞民主體制。問題是這樣目無法紀的人，李永得還能忍受，真是佩服民進黨的雙標。

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