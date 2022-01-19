民進黨刻意操弄，日本福島核食即將大舉叩關，綠委甚至異想天開地倡議，將「核食」改名「福食」，討個吉利。對此，反對黨痛加撻伐。行政院長蘇貞昌針對核食問題，嘻皮笑臉地表示進口食品均根據科學證據、國際標準規範進口，「絕不進口核食，在野黨大可不必扭曲」。

以萊豬進口為鑑。姑且不論蘇貞昌所謂「科學證據、國際標準」是否為真，明明全球有160個國家禁絕萊豬進口，明明我們的國民所得吃得起不含萊劑的豬肉，為什麼我們要自我作賤，進口多數國家不讓進口的萊豬?倒是民進黨口口聲聲「進萊豬，入CPTPP」，還真是大大地扭曲了萊豬進口的議題呢!

同樣地，明明我們買得起、也吃得起高品質的日本農林漁牧產品，為什麼民進黨堅持要進口含有輻射殘留的日本核食?日本福島地震災變，人溺己溺，台灣慈善捐款世界第一，何須再以國民健康去換取福島居民生計延續?福島一地農林漁牧產品，難道全日本市場無法消費?己所不欲，勿施於人!日本1.25億消費者應該踴躍消費福島核食產品，豈可以鄰為壑、將低品質食品轉銷國際? 日本人不吃核食欲轉外銷，台灣卻要甘願受?

民進黨鴨霸，謊言治國，核食進口，一如萊豬進口，橫柴入灶，可以預見。民進黨既不敢要求美日嚴於律己，何況萊豬與核食加工品根本無從檢驗，政府無良無能，國民健康只能依賴消費者自救。2021年，萊豬開放進口，美豬銷售大跌86%，可為殷鑑。如今之計，唯有全面抵制美豬和日本食品，用消費者力量喚醒民進黨和美日政府微弱的良心與良知。

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