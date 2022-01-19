經國總統圖書館見報後，驟然讓我聯想起1987年的一段往事，1987年的一天，國民黨中常會後，經國先生約見我說：我要調你任退輔會主任委員。一 時讓我真的感到非常震驚，因為當時輔導會必須面對的正是退 除役「老兵」 走上街頭，肆意鬧事的局面。不過，聽他語氣非常堅定，我只好答說 「我全力以赴 」，他面露喜色說；「我相信你一定做得很好，因為你很有愛心！」

雖然嘴裡說我相信你，其實他心裡並不放心! 我到輔導會就職不久，他就多次在夜晚睡不著的時候 (大約晚上九、十點之間 )，約我 到他臥室，傳授他的經驗。

我清楚地記得，他睡在床上，武官帶我進入他的臥室，坐在他床邊特別放置的椅子上，我感覺得到，他說話的聲音不大，不過看得出他很用力。他一再強調的說，這些「老兵」是當年我們帶出來的，到現在很多依舊孤苦伶仃，孑然一身；我們應該好好照顧他們。說著說著，有些時候，突然停止下來，讓我驚慌得不知所措！好在幾分鐘之後，他又繼續說話了。現在我己知道老人家用力說話太久要休息會兒。

我們的談話，通常都是他獨自傳授他的經驗，我很少有機會答腔，就這樣會延續個把小時。由此可見經國先生一生「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的修養及實踐。

經國先生逝於1988年1月13日，迄今己30餘年，他值得我們懷念的茂蹟與箴言比比皆是，不勝枚舉，僅以親身經歷之一例，拋磚引玉！

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