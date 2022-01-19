該來的還是要來了，即便他的故事沒有意料之中的精彩。

A143寫的是誰？我想透過不同網路平台的渲染、臆測，這位平日就「不跟狗說笑話」的市長，早就已經被貼上了符咒，再也難以撕下。甚至於，如果不說清楚，這將會是他終身的污點，政治生涯的夢魘！

還好，他的勇敢，也出乎了我的意料之外。

我是學新聞，也在大學教新聞學的人。深知媒體的嗜血特性，一則說不清道不明的事件，最後引來的，則是深喉嚨的「更多爆料」，這種後果，將會更模糊新聞核心的焦點，套句坊間術語——會被往死裡打！

我認識黃偉哲已有20幾年，印象中的偉哲是溫厚型的暖男，我有一位學生在台南市府工作，我請他跟我分享他心目中的市長，他只用了一句話就令我無言……

「我們市長是做事不作秀的人，他永遠都是一張撲克臉孔，不像別的市長，嘴角上揚，逢人握手。但黃市長永遠苦著一張臉，心事重重。」

作秀跟做事差別很大，許多民進黨人告訴我：黃偉哲喜歡跑攤剪綵，樂於出席各種宣傳活動，這不就是作秀？我滿腹懷疑著這個回答學生……

「老師，您知道台南市政府在黃市長主政後做了多少事嗎？」我被學生問得一頭霧水？

學生說：我很認同黃市長的太陽能光電政策。從他上任以來，積極盤點各機關局處閒置之公產土地，校舍，進行光電設施的設置。而且積極要求各機關單位將前述政策逐一落實。

以教育局為例，在行政院宣佈要推動太陽光電政策以前，黃市長已將綠能政策列為台南市的施政目標，並特別指示教育局極力推動設置太陽光電。經逐校、逐棟的邀請專業人士共同評估盤點，完成校校有光電之發包設置容量已達112MWp，全數設置完成後預計可供4萬4333戶用電。其中更有82校光電球場、46座光電車棚，均是廠商出資興建，可以說是公私協力共創友善學校環境的典範，而等全數光電設置完成後，每年回饋金更將近7000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備。以上對於中止核電採用綠能之政策，極有說服力。

這些事情很重要嗎？台南不是還有更多的民膜要解決？城市的建設規劃？南科的配套方案？安南的土地污染及開發。不是都比學校的光電更迫切？

學生接著說：地方建設是很重要，然而市府官員卻也很多的無奈；市長的行事風格以軟性協調為主，不過分主張、不唐突躁進。以協調溝通後能使民眾利益最大化為優先，但在政策、行政論述上之強度不足或是執行力道疲軟，是其最大致命傷。

他還認為，曾經有多位地方民代表示，市長於議會或相關會議上均表示會針對議員之建議妥善規劃，惟實質切入進度討論時，各局處均以尚須從長計議為由，無法給予大約時程，使得議會、地方均戲稱市長「身段柔軟」很會「閃」，對局處首長的掌控度不夠到位。

對此，我們也看出市長在政策的形塑需要很嚴謹的案例、經驗及法規面來支持。而台南市政府在行政論述上，應有強力快速的局處幕僚協助統整並對外回應後續作法或過程。黃偉哲也應在議會公開表示議員、民代的提案、建議或許立意良善，而現有法令能否立即執行或進入規劃階段，仍需評估後，我們會擇可執行或可規劃之內容進行調整以符合法規，讓政策面的執行能與法令俱進。若不能，則朝地方或中央合力修法，不宜在現場向議員、民代表示會妥善規劃，但實質上局處接手時才發現根本無法無力可推。這會讓議員或民代在地方服務時飽受地方批評時，直接給了議員、民代卸責的藉口，長久而言，將無助支持度或好感度。

學生接著說：市長與胞妹黃智賢政治立場不同一事，台南人及週遭同事、朋友對此並無特別感受差異，而且多年來，市長與胞妹的政治選擇不同，卻能彼此尊重讓親情歸親情、政治歸政治其立場一致，親朋間也都知之甚詳，市長在彼此應對態度上之拿捏也保持一貫態度無任何偏頗，因此該點學生認為非影響市長支持度或好感度的主因。

比較令人在意的倒是將市長比喻為網紅市長，只著重媒體、美食、觀光之露出，雖無可厚非，但對於政策面的形塑、論述偏弱，對於市政的建立或延續稍嫌力道不足，對比賴前市長在政策面的形塑決策、執行力道剛猛有較大落差空間。

跟學生聊完之後，這樣的黃偉哲，相較起來，就比較能夠還原他的原貌了。

他是優柔寡斷，還是願意尊重每個人？

而且不論是優柔寡斷，或是尊重別人，會自願去當抓耙子？我還是抱著高度存疑的。

原本以為這是週刊震撼彈的內幕報導，足將引發一起革命性的暴動，結果發現，其實就是一場芮氏規模二的小地震，我不知道這是否是禍起蕭牆的操作，但是起碼讓我更認清了政治的殘酷。黃偉哲的勇於面對是值得嘉許的，一次說清楚，總比每次都說不清楚，還讓人佩服。

類似A143這種鬼魅的數字，應該被丟進垃圾桶了，當年的社會氛圍也造成了多少年輕學子的夢魘？轉型如果要的是正義，就不該變成某種程度上的工具。祝福那張撲克臉，希望有一天，他也可以換上天使的臉孔，為投票給你的市民，做好最稱職的父母官。（作者為資深媒體人）

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