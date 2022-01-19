當雙子座的朱立倫遇到處女座的蔡英文，結局會如何？台中第二選區補選與散昶罷免，國民黨都輸了，朱立倫當晚卻躲了起來。我不太懂星座，但據說雙子座心中是兩個人，何時會變成另一個人說不定，外界看到的就是變來變去、裡外拔河。但偏偏習近平也是雙子座，侯友宜、韓國瑜都是雙子座。賴清德是天秤座，郭台銘也是。鄭文燦是巨蟹座，張忠謀也是。而柯文哲則是獅子座。

星座對領導風格也許有意義，也許不重要。但面對世界新秩序，尤其是疫情與網路衝擊之下，人們有新思維新態度，新領袖就需要具備重新建構新世界的影響力，並且能平衡各種矛盾，在各種衝突中找出機會存活並表現卓越。

杜克大學教授、資誠全球領導事務負責人布萊爾．謝帕德，寫下了《危局：攸關自己與下一代的4大政經危機，我們選擇戰鬥或逃避？》一書，揭露全球未來10年潛藏的迫切危機，包括：財富不對稱危機：貧富不均嚴重，多數父母認為小孩的未來將比自己糟；科技破壞危機：推動文明進展的科技普遍具有破壞特質；領導極端危機：無法達成共識，國家主義與民粹主義盛行；體制信任危機：人民愈來愈不信任原本支撐起社會的各種制度，26個國家裡有12國的信任度分數低於50%。而全球人口結構老化更加速了這4項危機的發生。

這些現象也都已發生在台灣，我們貧富差距愈拉愈大，年輕人看不到未來。科技進步卻網軍盛行。去年稅收超徵4034億元，對大陸貿易順差1716億美元，都創新高，但人民普遍覺得物價上漲、錢不夠用。公投、選舉幾乎是一半贊成、一半反對，南北縣市結局分裂。核食、缺電、總 接下來該怎麼辦？布萊爾．謝帕德主張，危局已無可挽回，但我們可以推動系統性的大規模改變，採取與20世紀全然不同的思維來行事，領導人要能成功平衡各種矛盾。

一是精通科技的人文主義者：能善用科技帶動未來成就，也關心人們和組織，以人文為先，再看技術專家的態度。

二是正直誠實的政治人物：保有正直人格，能培養信任，卻也能溝通協調、組成聯盟、爭取支持。

三、心懷全球的在地主義者：好好學習世界，也深入地方，理解並破解在地問題。

四、謙遜的英雄：培養韌性，以謙遜態度傾聽他人，並在不確定時勇敢自信做出決定。

五、心繫傳統的創新者：既和組織目標緊密相連，把初衷當成基礎，把傳統價值觀帶到現在，也帶動創新，嘗試新事物。

六、策略性的執行者：既要有策略，連結今天與未來，也要是行動執行者，克服挑戰。

時局不易、危機處處，平衡各種矛盾，勇於面對，才是危局的解方，這好像正是雙子座擅長的能力，不是嗎？主席們請都不要躲起來！

（作者為台北市出版公會理事長）