華視總經理莊豐嘉為預算案威脅國民黨撤案，否則將召開記者會「修理」國民黨，這是媒體被說成無冕王的最佳寫照，也是NCC力捧出來的綠媒怪獸！莊豐嘉把擔任媒體高層「修理人」那一套赤裸裸地顯露出來，連民進黨團總召柯建銘也看不下去說「拿媒體當武器，跟黑道有槍拿來亂開是一樣的意思」，要求文化部更換總經理；文化部長李永得坦言莊的態度已超出新聞人界線，必須處理。

對，是態度問題。如果莊豐嘉不是華視總經理，而華視也不是公廣集團一分子，莊豐嘉可以像過去擔任新頭殼總編輯「修理」國民黨，而且愛怎麼修理就怎麼修理，無冕王嘛，拿筆桿跟拿槍亂開沒兩樣。偏偏莊豐嘉現在是華視總經理，該受國會監督是體制上就該如此，不能亂放話、也不能倨傲不恭、更不能理不直氣很壯。

可受公評之事，若理直氣壯，媒體扮演第四權監督政府就會受人尊重；理不直卻氣很壯，即使是無冕王再有權力撐腰也難以服眾。國民黨立委若認為莊豐嘉與事實查核中心董事長胡元輝，兩人曾有新頭殼共事之實、優質新聞發展協會前後任理事長之誼，質疑華視業務與其私相授受有瓜田李下之嫌，而有必要利益迴避，應不至於該被莊豐嘉放話「修理」吧。況且，誠如莊豐嘉所言是那是去年3月的事，現在國民黨團給機會讓你講清楚，不是更好嗎？

莊豐嘉的親綠色彩讓他坐上華視總經理位子，華視也才有機會在NCC不予發照給中天新聞台後，被NCC護航指定進駐52台，而引起系統業者強力反彈。過去公民團體擔心害怕的是財團壟斷媒體「你好大、我好怕」，莊豐嘉公私不分、藐視國會，把官媒當做「修理人」的武器，有槍拿來亂開，難道不更加令人害怕？

民進黨政府公然政治力介入得如此明目張膽，莊豐嘉竟還振振有詞「政治力介入、干預新聞自由」。丟掉一個標榜獨立思考的新頭殼，反換上一顆當官跋扈、舊威權時代的腦袋。這樣的新聞人，不悲哀嗎？

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