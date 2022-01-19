2022年初來乍到，喜鵲都還沒有來得及現蹤，美國聯準會（Fed）公布的12月會議紀要就先把金融市場嚇得雞飛狗跳。但氣還沒喘足，Omicron變種病毒又進一步將大家弄得人心惶惶。緊接著，世界銀行宣布調降今明兩年的全球經濟成長（GDP）預估至4.1%，甚至認為明年會進一步放緩至3.2%，一向為發展中國家喉舌的世界銀行在發布的半年度《全球經濟展望》中明確指出，全球經濟增速放慢就是因為病毒威脅和全球貧富差距的可能擴大。Berenberg首席經濟學家Holger Schmieding告訴投資者，這種具有高度傳染性的變種病毒將使歐元區和英國的GDP增長率下降1%。全球經濟的上空籠罩的確實就是變種病毒帶來的烏雲一片。

本來，在2021年的疫情趨緩下，全球經濟有機會開始回溫，各界也普遍看好2022年的經濟發展，但變種病毒Omicron的橫空出世掀起了另一波疫情。在今年初全球單日確診人數曾一度突破250萬人，美國單日確診也超過百萬，均為歷史新高。雖然各方對疫情影響下經濟復甦程度看法不一，但主要預測機構均已紛紛調整今年的經濟成長率。有人說如果COVID預測的模型正確，預估Omicron最早會在1月中旬在西方世界達到頂峰，然後有望逐步緩解，但誰知道是真是假？

Omicron確實將在四個層面衝擊著全球的經濟發展：首先就是前面提及的經濟增長。不過幾個月前，2022年的增長前景仍然充滿樂觀，去年10月國際貨幣基金組織（IMF）還預測今年的全球經濟增長率會有4.9%，Omicron的來勢洶洶已經讓IMF決定在1月25日發布下一次更新，比原定時間晚了1周，可見Omicron對全球經濟的影響有多嚴重。

而華爾街的Goldman Sachs也將美國經濟的增長預期從4.2%下調至3.8%，這影響的就是股票市場了。隨著Omicron重創世界上最發達的經濟體，從法蘭克福到紐約的股市紛紛暴跌。以科技股為主的Nasdaq甚至出現了去年2月以來的最大單周跌幅。Omicron確實給投資人帶來了壓力，市場充斥著避險情緒，投資人開始選擇拋售持股套取現金。

另外一個就是勞動力市場，美國3.9%的失業率表面上看起來不錯，但它掩蓋了其他更大的隱憂。如果雇主認為2021年底勞動力市場可能會緊張，原本已經緩解的缺工、通貨膨脹陰霾都有可能重現。美國銀行（BoA）經濟學家Stephen Juneau就公開預測，減少勞動力的供應將產生巨大的「隔離效應」，缺勤但仍有工作的人數會大幅增加，這意味著全球供應不足會繼續存在。

最後一個層面當然就是全球供應鏈。隨著Omicron浪潮從一個地區滾動到下一個地區，這應該也會導致不同行業的營運中斷。更可怕的是，Omicron目前為止，還沒有深入全球供應鏈參與度最高的亞洲國家，即中國、日本、韓國和東協地區。這意味著我們很可能會在今年春季親眼目睹供應鏈的進一步中斷。

《華爾街日報》（WSJ）明確指出，這種混沌不明的情況當然會導致經濟成長不如預期。但回顧過去，每一波新疫情造成的經濟損失確實有所減緩，這除了疫苗接種進展及防疫措施外，更因為全球經濟的免疫力也在增加。

但Omicron的詭譎多變還是會讓全球經濟面臨的處境更加嚴峻。JPMorgan Chase就分析了信用卡和銀行卡的數據，並發現去年夏天受到Delta疫情影響的某些美國區域，消費者支出的力道就明顯不如其他區域。如果Omicron讓全球各國祭出了更嚴格的封鎖隔離，這會讓困擾經濟發展已久的供應短缺與通貨膨脹雪上加霜。

但這個世界也不是只有烏鴉，至少輝瑞（Pfizer）的CEO Albert Bourla已公開宣示：「Omicron疫苗可以在今年春季準備就緒，人們有望很快恢復正常生活」。今年的春節或許仍舊鬱悶難熬，但春天應該很快會來了。

（作者為創投合夥人）