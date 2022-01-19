「爹不疼、娘不愛」是時下台商在兩岸關係陰霾中的寫照。

在大陸，不久前的去年下旬，台灣遠東集團因在陸投資設廠涉及違規遭到重罰。但幕後原因直指是對「台獨金主」的處罰。

在台灣，近日又發生湖南台商被控涉入2020年總統大選，因幫國民黨總統候選人拉票行為疑有違法，遭法院重判3年10月不等刑期。

兩者看似風馬牛不相及，各有各的行政、司法系統舉證歷歷，被罰、被關，剛好而已！

但看在百萬台商眼裡，想必是一夜知秋。原以為只要規避好陸方對「台獨金主」的政治風險，至少能平安作生意；沒想到現在連故鄉台灣，都對台商投入政治選舉協助反對陣營助選的一舉一動都牢牢掌握。

對台商而言，最在意的肯定不是違法違規的事實證據力，而是時間點未免太剛好，兩岸急凍下馬上就發生這些「過去不會發生的事」。在他們看來，這絕不是偶發個案，而是兩邊政府在神仙打架，自己則是被「虐菜」、「炸魚」的倒楣鬼。

台商們想的是，這些被拿來引用罪證的法律，本身就是為法律制定者與使用者服務的政治工具，要不要用、何時適用、何時不適用，可謂存乎一心。從兩件事情的脈落就隱含著以前可以，不代表未來可以；不是不處理，是隨時可以處理的「政治潛規則」。

《左傳．桓公十年》：「初，虞叔有玉，虞公求旃，弗獻。既而悔之，曰：『周諺有之：「匹夫無罪，懷璧其罪。」無禍之人，只因錢財在身，引人覬覦，成了罪惡淵藪，這就是所謂的因財喪身。

台商為求生存遊走兩岸，最後卻惹來懷璧其罪的原罪，恐怕是始料未及。「商人無祖國」的時代已經過去，現今兩岸政治氛圍下不僅要商人有祖國，還要當愛國商人才能「安心」作生意，會不會太沉重？只有身家壓在廠房的台商們才清楚了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※