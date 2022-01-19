近日聽到立法委員賴士葆在接受記者採訪時強調，民進黨的「抗中保台」無堅不摧，國民黨要起死回生，一定要破解他們的戰術。在我看來，民進黨彷彿與國民黨是兩支拔河的隊伍，拔河繩子的中間紅線，已被拉到民進黨的隊伍那邊去了，儘管國民黨以洪荒之力垂死掙扎，但這樣的救亡圖存，其結果是枉然。

因為民進黨有寡廉鮮恥的假博士領導人帶頭，還有1450，有側翼部隊，有強大的政府供養的網軍，國民黨能擊垮那群狐群狗黨嗎？何況？台灣40歲以下受去中國化課綱影響的年輕人，他們早已被民進黨的教育而蠱惑了。想想看，最近的四項公投，加上台中和台北的選舉接連吞敗，難道還迷信能把他們抗中保台擊潰嗎？

吾人先在此呼籲國民黨的「賴士葆們」，釜底抽薪的第一步，先把沒有真知灼見、瞻前顧後的朱立倫請下台。第二步是國民黨立即團結成立緊急救亡部隊，請張亞中、韓國瑜、趙少康等為精神領袖，然後大家圍繞著他們一起打拚，撐起「和中保台」的大旗與民進黨的「抗中保台」強勢對抗。此時，也呼籲中國大陸與全國台聯或台商協會協商，分別組成「兩岸融合宣傳部隊」鋪天蓋地的宣傳祖國的強大崛起，以及富裕繁榮，以正能量的文宣，和邪惡、顛倒是非的「抗中保台」抗衡。

此外，「和中保台」的工作又如何進行呢？以張亞中為首帶團到中國大陸協商「兩岸和平協議書」，而在這之前，國民黨內部並先推出「新國統綱領」，強調三年(2024)年以前完成短程、中程、長程規劃，其中包括要完成「一國兩制台灣方案」的白皮書。在此期間並大肆宣傳可行性與幸福感。在此同時，吾人堅信大陸軍機將「暫停」飛行台灣天空，而且還會大量購買台灣農產品。

想想如今的國民黨像鴕鳥般一直停留在不統不獨不武的沙堆裡，還能讓十四億同胞相信國民黨不獨台嗎？也難怪中國大陸武統之聲不絕於耳。再說，台灣在偏安心態苟延殘喘的數十年裡，台灣的經濟、軍事、社會力有成長嗎？反之，腦筋急轉彎後，正如國台辦副主任劉軍川所說，兩岸統一後，台灣的經費可以用於改善民生。單單這一點，可以讓台灣人民大大地洗腦、大大地接受，並挺起胸膛大做宣傳。

再想想，中國大陸眼看台灣步步醒來，在一個中國原則下，雙方再重啟「九二共識」未完成的功課，當年沒談清楚的，要說清楚，講明白。那就是雙方在統一之前，國號、國旗、台灣定位，大家拿出最大的誠意與包容進行國共第三次的大會談，也是中華民族偉大復興的世界級談判，那怕現在的國民黨仍然是台灣的在野黨，但只要大膽採主動角色，吾人堅信中國大陸會欣然同意的，更何況中國大陸口口聲聲希望兩岸和平統一啊。反之，多數人民解放軍視台灣為親人，怎忍「武統」呢？

如今，兩岸情況這麼嚴峻，如果已慘敗連連的國民黨敢奮起用此險招，不怕2024奪不回政權，而且還會永久執政，更何懼什麼「抗中保台」了？中國國民黨可以很驕傲地說「我是台灣人，也是中國人」，更無須毫無尊嚴地向東跪拜美國，向北媚求日本，真正揚眉吐氣的中國台灣人將可挺直腰桿地站在世界之頂了。最重要的是有同是一家人的強大的中國大陸做靠山啊。國民黨呀，國民黨呀，這才是孫中山先生大中國的「新中國國民黨」呀。（作者為前立法委員）

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