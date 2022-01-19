近期媒體報導，美航母「林肯號」打擊群1月3日已離開母港聖地牙哥，後續可能與目前在南海的「卡爾文森」號航母打擊群，來個「雙航母」威懾箝制中國。這個可能性不是沒有，但若考慮美軍避免與解放軍擦槍走火，航行自由卻三度不走巴士海峽，也有可能是「林肯號」路過南海，最終前往中東執行任務，填補「雷根號」撤退後的權力真空。

美海軍「卡爾文森號」航母打擊群與「埃塞克斯號」兩棲戒備群，刻正完成在南沙群島海域聯合演習後，推測航母艦載機CMV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機搭載視導演習的軍方高層，從民都洛海峽附近起飛抵沖繩嘉手納空軍基地；期間俄亥俄級戰略核潛艇「內華達號」（SSBN-733）也抵達關島；接續，「美利堅號」兩棲攻擊艦將從佐世保航至沖繩以南附近海域活動。

美軍雙航母再度集結南海，看似敲鑼打鼓秀肌肉，其實是避免擦槍走火改道了？（圖／作者陸文浩繪製）

中共解放軍不甘示弱地公布殲-20夜航訓練，以及南部戰區海軍駐廣西北海護衛艦支隊所屬056A型護衛艦廣元號/649實彈射擊等畫面。中美雙方較勁意味濃厚。

近日有民調指出，台灣年輕人不擔心中共會武力犯台，且多數台灣人相信美國會出兵協防並有效保衛台灣。台灣部分人士對於解放軍戰力仍停留在毛鄧時期的思維，真是令人擔憂。觀察美航母「卡爾文森號」近半年的動態，讓人不免懷疑如果台海發生戰事，美軍真能馳援台灣？

首先，英國航母「伊莉莎白女王號」打擊群返國、法德澳國海軍也各自返航、日本海空軍不斷地遭到俄羅斯太平洋艦隊海空兵力的挑釁。（請參考去年〈中共十一戰備 美英3航母陳兵台灣東南隅〉等評論）以及美海軍全球部署航母戰鬥群綿密的情況，去（2021）年底，美航母「雷根號」結束阿富汗撤軍任務後，返回亞太整補。而近期「林肯號」航母打擊群，有可能經西太平洋、南海、往中東地區執行「印太戰略」任務，畢竟中東地區仍是美國最大的國家利益。

其次，去年10月起，共機數量大增反應上述情況，模擬聯合火力打擊美英日等航母艦隊實況，今（2022）年1月期間與其相比少了許多，這方面不排除與美國航艦「卡爾文森號」去年9月、11月曾繞道、避走巴士海峽，採經由菲律賓的戰略海峽通道，往返西太平洋與南海有關。近期，美軍「卡爾文森號」航母，再度避走巴士海峽，在美軍有意避開解放軍引發衝突的情況下，我們還一廂情願奢望在台海戰事爆發時，美軍能馳援協防台灣？

基於上述，推測美、日戰略避中作為，提供各方參考：

一、若依據共機作戰半徑與空軍基地位置、中共火箭軍戰術彈道飛彈與遠程巡弋飛彈等大批火力範圍內，飛彈加載核彈頭情況下，有研究指出，至少半徑100至500公里內，對方武器裝備將受影響導致失能，此舉有利於共軍，卻不利於美日介入台海戰事。

二、美日艦隊繞道至南沙群島之南海海空域實施聯合演習，南沙群島廣大海域對於中共空中兵力距離後勤支援的軍事基地疏遠、空中加油機不足，在目前中共航母戰力仍需持續加強的窘境下，將不利共軍。現階段美日後勤支援與遠距打擊能力均優於共軍，且戰場擴及南海，遠離日本本島，有利於美日艦隊作戰。這也就是中共國家主席兼中央軍委主席習近平指示，解放軍需加強後勤補給能力，有效支援作戰持續能力的重要原因。

三、美國海軍航艦為避免共機飽和攻擊，採取繞經第三國的迴避戰術，使得中共解放軍受制於國際法、菲律賓領海領空的限制，無法進行遠距火力打擊演練機會。再者，美國在操作南海島礁主權問題、印太航行自由、拉攏東盟國家反中等勢力，將可擴大美海軍戰場機動生存能力。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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