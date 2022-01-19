新冠肺炎Omicron變異株1月初從桃機傳入本土，短短半個月，確診案例就飆破130例。Omicron雖然傳播力強，但重症與死亡率低，究竟防疫政策應該堅持清零，還是改採與病毒共存模式，專家們爭執不下。兩種策略各有其利弊，但人類對新冠病毒所知仍然有限，台灣又是海島國家，邊境防守相對容易，基於國民健康與國家安全考量，防疫能守一分就守一分，不要輕言放棄清零。

疫苗與防疫措施並重

Omicron的特性是傳播力極強，但病毒多存活於上呼吸道，在下呼吸道及肺部的繁殖速度慢，重症與死亡率較低，因此全球每日新增病例狂飆到300萬，死亡人數仍然持平。有專家認為，像大陸那樣堅壁清野的強勢清零，付出的社會成本太大，既然Omicron多是無症狀或輕症，意味著新冠肺炎將朝流感化方向變化，就不必再花大量資源清剿，疫苗普及後社會與之和平共存即可。

這一直是很多歐美專家的想法，最早採佛系防疫想求取群體免疫的英國，證明已經失敗，現在國際間也不再談群體免疫，因為已發展出免疫逃脫的Omicron，證明了在病毒的不斷變異下，群體免疫的設想過於天真。因為免疫了這株，免疫不了下一株，反覆感染的過程，將對民眾健康與生命造成折損。歐美是Omicron肆虐最嚴重的區域，這固然和疫苗抗體過半年就開始衰退有關，但也因歐美民眾心理上出現防疫疲乏，不願再戴著口罩遵守防疫措施，想回到過去自由放任的日子，不少人拒絕打疫苗也拒絕忍受生活上的不便，以致於案例一發不可收拾。歐美的實例告訴我們，打疫苗與防疫措施二者不可偏廢，絕不能打過疫苗其他就拋下了。

台灣處於疫情初爆階段，個案可能會呈等比級數增加，最後像歐美那樣遍地開花。台大公衛院陳秀熙團隊推估，本月底染疫者將達540人；但也有可能，在有效的防疫管制和良好的衛生習慣下，我們能夠切斷感染鏈，讓散出去的病毒被口罩和消毒劑擋住。這波疫情是春節返鄉潮帶來的，不是本土群聚，只要圍堵住已散播的病毒，強化對入境的管制，還是有機會不讓疫情出現大爆發。既然有機會，當然要盡最大的努力，台灣民眾一直很有公衛意識，大多願意遵守防疫規定，這是台灣防疫佳績的最大支撐力，大家都要一起努力。

警戒該升級就要升級

有些人認為Omicron症狀輕，未必要花極大力氣去趕盡殺絕。不錯，防疫要在社會成本與疫情風險中取得最可行可久的平衡，但儘管Omicron輕症多，只要感染數量大，重症和死亡還是會跟著出現，老病者和沒打疫苗的兒童尤其要小心，我們不能拿他們的命來冒險。何況確診個案增加會對醫療量能造成負擔，壓縮了其他醫療需求。此外，我們對新冠病毒的了解還不夠，感染後會不會造成長期後遺症也很難說。少一個人感染，就等於少了一串人感染，以及伴隨的醫療支出與社會成本。

如果因為Omicron症狀輕如感冒而放鬆防疫，政府與民眾都會降低警覺意識，萬一未來出現毒性強的新變種，趁著我們門戶洞開時溜進來四處流竄，屆時想再拉起防線一定會手忙腳亂。去年5月大爆發後，許多防疫漏洞都已經補上，現在我們應該有能力在不打擊民生經濟下，繼續進行對病毒的追蹤圍堵。桃機爆發感染後，防疫單位和地方政府積極匡列疫調，進行航班落地採檢，追查清消疏失，就是必要的應對。春節返鄉潮高峰已過，未來入境旅客會大量減少，應該全部航班進行落地採檢及快速PCR，在國門第一道防線就攔截住病毒。

我們還有機會擋下疫情，那就要全力擋住。如果疫情迅速擴大，甚至出現多個不明感染源時，警戒該升級就要升級，包括暫停餐廳內用和大型活動、旅遊景點關閉或限制人數等等。民眾也應該提高警覺，在疫情將爆未爆的此時，主動減少外出聚會，忍一時不便圖長遠安全。返鄉潮帶回來的病毒，正等著春節民眾聚餐出遊時大肆散播。我們能擋下這第一波，就很可能把整個高峰壓制下來。現在是還有能力進行清零的時候，就不要太早放手，只要全民一起努力，我們有很大機會可以度過危機。