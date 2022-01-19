黨政軍退出媒體已經多年，但這段期間以來，媒體被政治力介入的耳聞卻從未消失過。只是，當各界都期盼媒體能充分發揮第四權的制衡力量，並共同維護新聞自主的同時，卻有公廣集團成員似乎淪為政治操作的打手。

報載華視總經理莊豐嘉為了公廣集團旗下台語台的預算刪減項目，要求立法院國民黨團撤案，因為刪除該預算將影響華視接受台語台委製的專案金額，還說若不撤案，將「修理」國民黨。這席話讓國民黨團氣炸了，民進黨團總召柯建銘也聽不下去，直說要讓莊豐嘉「求仁得仁」，就連曾在新頭殼共事的前長官、文化部長李永得也認為莊「態度已超出新聞人界線，必須處理。」

面對朝野黨團跟文化部都紛紛表態，莊豐嘉仍態度強硬地否認「修理說」，並表示總經理職位非官派，只有董事會才能做決定，直指國民黨的作法是干預新聞自主，他只是在捍衛新聞專業的底線。

華視雖在釋股後完成公共化，隸屬公廣集團，但跟公視、台語台、客家台不同，沒有政府固定預算挹注，仍屬於商業機制，且連年虧損狀況嚴重。2015年，當時虧損已達16億的華視甚至考慮要「賣地蓋大樓」來還債。雖然最後未成，但由此可知華視的虧損有多嚴重，此狀況至今都沒有改善。因此，國民黨團提案要求華視解釋連年虧損的原因並不過分。

尤有甚者，華視在虧損連連下，還要付錢上架有線電視系統。自去年起，華視新聞資訊台開始陸續上架52台，擠進有線電視新聞台的黃金區塊。然而，其他頻道是由有線電視系統商支付頻道高額的授權費，但華視為了上架有線新聞台，反而要付錢給系統商才能上架。而為了讓華視能順利通過NCC的上架審查案，去年3月華視也承諾會尋求新的財務收入，並在未來2年內將員工總數擴增至400人。

換句話說，華視嚴重虧損是事實，去年開始要支付有線電視上架費也是事實，未來要擴編人力導致經費增加更是事實，立法委員要求華視說明虧損原因，除了執行監督預算的義務之外，也是為了健全公廣集團的營運。試問，莊豐嘉如何能將立院監督政府預算的職責扭曲為政治力介入媒體？

至於華視承接台語台委製的標案爭議，在111年的文化部預算書中都已載明，華視未依照《政府採購法》的規定辦理，亦傳出黑箱作業的弊案，國民黨團要求華視提出說明，說不上是政治干預。

莊豐嘉雖然否認「修理說」，但華視的虧損卻是不爭的事實。難道，當NCC主委陳耀祥公開呼籲「給華視一個機會」，力挺華視上架52台，是要給華視成為政治打手的機會嗎？

「新聞自由」不是用來耍官威用的，莊豐嘉的言行已對公廣集團的公共形象造成傷害，就算華視總經理的去留是由董事會決定，但挾媒體第四權來耍大刀的媒體工作者已不配擁有第四權，知所進退才能讓華視止血。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）