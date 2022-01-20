宿舍門前的鳳凰花開了，和往年一樣，燦爛又熱烈。

但，又不太一樣，因為這一次的鳳凰花，是送別我的。

穿上學士服，我正準備走出宿舍樓，和學友們約好了要拍照留念，心下暢然。忽然一個聲音喊住了我：「小姑娘，301房的吧？」循聲望去，原來是樓裡的宿管阿姨，「我還記得你剛來辦入住的時候，大半夜才到，咚咚咚地敲門，又一個勁兒地和我說對不起。現在就要畢業了，時間真快。畢業了好啊，畢業快樂哦！」

「謝謝阿姨！幾年前的事，您還記得。」我總是詫異於阿姨的「人臉識別」功能，小小的宿舍樓裡住了數百名學生，她幾乎都能一下分清楚眼前的學生來自哪個房間，甚至還記得和學生們發生的細碎交集。

匆匆與阿姨道別，我趕著去拍畢業照，腦海裡卻浮現許多關於她的回憶。對於住集體宿舍的學生而言，宿管阿姨顯然是一個被習慣又被忽視的存在，大部分同學並不知道阿姨姓甚名誰，我也一樣，總是模糊地稱呼她一聲「阿姨」。

其實，同學們私下都叫她「貓阿姨」，因為她每天都會定時定點地在宿舍樓前的小花圃放上貓糧，附近的流浪貓都吃出了經驗，每到飯點，宿舍樓下總有一團團等待投餵「喵嗚喵嗚」叫個不停的貓咪。路過的同學們常常順手擼貓，或飯後回來和貓咪玩耍，這成為大家日常的治癒時刻。

我曾經問過她，為什麼不乾脆把小貓們養起來？阿姨表示，學校有規定，宿舍管理員不能養寵物，而且流浪小貓這麼多，養哪一隻都顯得她偏心，還不如每天放點貓糧，流浪的小貓都可以來吃。在日復一日的投餵中，周邊的流浪貓漸漸長成大貓，還有的甚至生下了小貓咪。就這樣，阿姨成了同學們口中的「貓阿姨」，不過她並沒有和貓類似的高冷脾性。

一年級的期末周，我風風火火地往外跑時卻被阿姨叫住，心想壞了，是不是最近嚴查違章電器，悄悄用吹風機被發現了。我正覺得自己倒霉又委屈，阿姨開了口：「丫頭，回家的火車票還買啦？春運火車票要搶的還知道啊？」沒有阿姨提醒，剛離家上大學，又忙於複習備考的我，完全意識不到春運搶票的緊迫性。

看我手足無措的樣子，阿姨笑瞇瞇說道：「在手機上搶票就好了呀，你老家是廣西的吧？廣西的應該是下午四點半開票，記得定個鬧鐘，不要錯過了。」

我連連點頭，卻有了新的疑惑：「阿姨，你怎麼知道我是廣西的？」

阿姨拿起桌面上那一本厚厚的《學生信息簿》，揚了揚，神色得意：「每天都在學這個，能不知道嗎？哈哈！」看來，阿姨絕對是個宿管界裡的優等生。

提前設置了鬧鐘，準點搶票，我很順利地買到了回家的火車票。後來得知，有的老鄉同學錯過了第一次開票的時間點，沒有及時搶到票，不得冒著寒風去車站排隊，碰碰運氣。阿姨的善意提醒，使我免去了這場「搶票大作戰」的煎熬。

有段時間，我沉浸在校園戀愛之中，全身心地把自己栽進二人世界裡，情緒總是被另一個人牽著走。那個冬天，我突發奇想，要為對方織一條圍巾，從網上買來了毛線和毛針，照著視頻教程依葫蘆畫瓢，倒也有幾分樣子。

圍巾才織到一半，我就和他鬧了矛盾，心煩意亂之際，圍巾被我織得一塌糊塗，心想，要不扔掉算了。也許我和他之間的感情就像這條織到一半的圍巾，錯了針腳，就再也織不下去。

拖著腳步走到宿舍樓下，我想扔掉這條似乎只能廢棄的半成品圍巾。路過值班室時，阿姨把我這幅失魂落魄的樣子看在了眼裡：「這是要去幹什麼呢？」我默不作聲，阿姨連聲追問，「過來過來，懷裡拿著什麼東西？」看到那條織了一半的圍巾，阿姨皺了皺眉：「你這針腳不對，這樣織不行的，還曉得啊？」

「阿姨，我知道。」我吸了吸鼻子，「所以不想要了。」

看著我懷裡的深色毛線，阿姨似乎已瞭然，搖了搖頭，歎了口氣：「老太婆了，和小姑娘代溝了喲，我們這代人，東西壞了都想著修，不想著丟。你這條圍巾是織錯了一點，但是拆掉這幾行，重新織就好了。」她邊說邊動手，要給我示範怎麼拆掉織錯的那幾行針腳。

「喏，你看，這不就好了嗎？」阿姨嗔怒，「還能修的東西，不要隨隨便便就丟掉了。」 拆掉錯誤的針腳，圍巾又能織下去了。況且原本已經織了大半，再織起來，我熟練許多。

圍巾最終還是織好了，我最終也明白了應該如何處理和那個男生的感情。面對織錯的針腳，最好的辦法並不是一棄了之，面對愛情中的矛盾，最好的辦法也不是逃避。

畢業的前一年，我能夠待在宿舍的時間大大減少。疫情之下，就業形勢愈發嚴峻，我好不容易爭取到一個有留用機會的實習，於是每天早早出門，努力表現得積極一些。可公司加班成風，實習生也不能例外，每晚離開時總是夜深，我只能踩著宿舍的門禁點回來。

與此同時，畢業論文也不得不提上日程。工作日裡忙著實習，我只能用上週末的休息時間寫論文。導師嚴謹認真，要求細緻，而我寫寫改改，加之時間有限，進度如蝸牛爬行。畢業論文和實習求職這兩頭猛獸，一左一右，把我拉扯得疲憊不堪。

以往從在宿舍樓進進出出，路過阿姨的值班室，我總會和她問聲好。也許是忙碌的生活讓人冷漠，也許是滿打滿算的日程讓人倦怠，在論文和工作兩頭忙的日子裡，我和阿姨打招呼的次數明顯變少了。但我並未放在心上，畢竟宿舍樓裡幾百號人，每天都有人進有人出，每天都有人和阿姨打招呼，少了我的一聲「阿姨好」，阿姨也不會記掛。

某個夜晚，踩點回來的我晚了一分鐘，一路狂奔還是錯過了夜間門禁。看著手機屏幕上熒著光的「23：36」，明明跑得滿頭大汗，我卻覺得自己像是被澆了一桶冰水。可能是精神緊繃得太久，沒趕上的門禁成了壓垮我的最後一根稻草。看著已經關上的大門，我蹲在宿舍樓前，壓著聲音在黑暗中哭得喘不上氣。

「同學，你蹲著是怎麼回事？是我們樓的吧？怎麼不曉得進來？」是阿姨熟悉的聲音。我趕緊擦擦眼淚，站起來：「阿姨……我以為我錯過了門禁時間。」

「是你啊丫頭，301的，我們這宿舍樓老舊，門禁就靠我管著，我這不還沒鎖上嘛！」阿姨笑了笑，「這學期，你天天都差不多這個點才回來。今天我就總覺得沒看著你路過，果然還沒回來，忙吧？」

聽了阿姨的話，剛擦乾的眼淚又止不住了，我淚眼汪汪。阿姨連聲安慰我，把我拉進了值班室，給我倒了杯水：「喝點水，剛剛蹲在那兒是哭呢？門鎖上了喊阿姨不就行了，怎麼還哭起來了？」

「謝謝阿姨，今天打擾你休息了。」原來，阿姨知道我每天什麼時候回來，也知道我已經好久沒有和她打招呼了。「好久沒聽到你的聲音了，以前你不忙的時候，『阿姨好』叫得脆生生的。我每天都守在這，聽到最多的就是『阿姨好』。我發現啊，每個同學打招呼的時候，就能看出她今天心情怎麼樣。你倒好，忙起來一聲不吭。」

被阿姨說得不好意思，我羞愧地撓撓頭。「偶爾也要讓自己歇一歇才行，天天這麼早出晚歸，身體吃不消的，咱們歇歇再幹。」阿姨拍了拍我的肩，「回去休息吧。」

後來，我把實習的時間和公司協商成了一週三天，空出時間寫畢業論文，週末可以休息。學會了阿姨說的「歇歇再幹」之後，我的狀態好了許多。

想起這些小事仍歷歷在目，轉眼就已經到了畢業的時刻。每到畢業季，同學們感謝老師，感謝朋友，感謝親人，但是很少有人會想起這些校園裡的「無名群體」，她們可能是宿管阿姨，是保安叔叔，是打印店大哥，是清潔工大姐……翻看一年年的畢業照，學生們的合照裡也少有她們的身影。但是細細想來，每一位學子，從入學到畢業都離不開她們的默默付出。

和學友們拍完畢業照，回到宿舍樓下，望著開得熱烈的鳳凰花，我跑向值班室：「阿姨，你能和我在咱們樓的鳳凰花前面拍個畢業照嗎？」

阿姨笑得爽朗：「好的呀！」 （楊程程/廣西玉林）

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