大陸外交部副部長樂玉成在中國人民大學主辦的2022宏觀形勢年度論壇發表開幕特別演講指出，美國口口聲聲說奉行「一中政策」，但卻在行動上支持台獨，妄圖通過「切香腸」、「踩紅線」等各種方式來侵蝕中國的主權，這是我們不能接受的。美國的所作所為掏空、虛化、歪曲了一中政策，這是一個「假一中政策」。

針對美中在「一中政策」上的攻防，美國倒是一直很熱衷和中國談判，繼2021年3月份阿拉斯加會談之後，中美天津會談於7月26日舉行，當時中國外交部另一名副部長謝峰與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會談，期間中方措辭對抗性非常明顯。

雪蔓與王毅發表共同聲明形容會面有「坦誠、深入、開放性」的討論。根據中共外交辭令的解釋，所謂「坦誠、深入、開放性」指的是雙方說了很多，但談不攏。天津會談只能算是兩國立場的「各自表述」。

另外，根據英國《金融時報》去年5月22日報導，美國國防部長奧斯丁曾三度要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但都被中方拒絕。

為何美國迫不及待希望與中方談判？

看起來，似乎是美國迫不及待的想和解放軍談判，這非常符合美國的習性。在冷戰時期，美國積累了大量的談判經驗，特別是限制核武器方面，不斷的談判、不斷的妥協、不斷的威脅，最後談到太空去了，也就是導致蘇聯垮台的星戰計劃。

談判怎就這麼厲害呢？因為美國式談判的本質就是商業價格的談判，賣方必然先提高價格，例如美國海軍不斷的在南海自由航行、空軍不斷的抵近偵察，等待買家殺價。買家如何殺價，就要看他有多少能力與籌碼。最後彼此退讓，生意成交。

過程是這樣子的。首先，美國得讓中國覺得，美中兩國在南海的對峙與衝突不利於兩國（雙輸），也就是戰爭風險的「共享」，基於止戰的共識，中國與美國談判是必須的，否則美中兩國開戰（威脅）就不好了。

其次，找出美中兩國在南海的爭端，接著談判解決之道。最後，美中雙方的讓步，這是最關鍵的部分。原則上美中兩國都必須作出讓步，如果某方不願讓步，那麼兩國關係將退回到對峙和衝突的原點，換句話說就是以雙輸壓迫中國讓步。

有威脅就有獎賞，如果中國在南海讓步了，那麼美國就會給出獎賞，例如取消部分技術或貿易禁運、甚或恢復華為在西方國家的5G業務等。可以預判，在不久的將來，美軍可能採取一系列小型但可控的軍事行動，逼迫中國坐上談判桌。只有熟悉衝突與妥協之道的一方，才能決定談判內容、掌握談判進程、確立妥協的範圍。

談談打打、打打談談

在可見的未來，美軍將在南海地區擴大行動範圍，甚至於製造意外事件，例如以無人機艦挑起事端，強迫中國坐上談判桌。無人機艦是近年美軍發展出來的武器，其背景因素是美軍已無法承受任何一艘軍艦特別是航母的戰損，但若以輕量化、小型化、無人化機艦挑戰解放軍，將是一種成本損失最低的方式。

有了無人機艦，事情就變得複雜，美軍可以把它們更加抵近偵察解放軍、甚至於故意碰撞解放軍軍機或軍艦。所產生的海事與軍事報復問題，勢必逼迫中國大陸坐上談判桌，此時美國就可根據自己的需要制定談判策略，例如開放天空或限制無人機艦使用等限武議題。

而談判結果必將和謝峰與雪蔓會談一樣「盍各言爾志」、或和楊潔篪與布林肯的阿拉斯加會談以互嗆方式結束，即使達到某些共識，這些共識也是不利於中方。美國可能採取走兩步方退一步式搶佔有利局面迫使中方談判，即使美國退讓了一步，也是贏了一步，中方則什麼都沒撈到。

例如在與中方談判之前，美國必先解決無人機艦的基地與維修問題，最佳情況是先擁有太平島的使用權，次佳方案則是屯兵越南和菲律賓，最糟的情況就是什麼都沒有。在沒有任何籌碼之前，美國是不會採取太過激烈的行動，最多就是自由航行。

相信美台雙方的海巡合作，就是為了下一步美國海巡艦能夠靠泊太平島而鋪陳。去年7月份美國副總統賀錦麗訪問越南和新加坡、以及國防部長訪問越南、菲律賓、新加坡，表示美國對於在南海基地的剛性需求。

一旦美國搞定了南海基地問題，接下來就是無人機艦的舞台了。無人機艦所能造成的損失不大，不過就幾艘無人艇罷了，但其所帶來的效應卻很大，至少是一場軍事危機。只要有軍事危機，就能使區域形勢變得緊張，只要區域形勢緊張，流浪在外的美元就可以回籠。

美國亟需美元回籠

截至2021年12月底，美國通膨率高達7%，創下自1982年第二次石油危機的紀錄，而且還看不到盡頭，聯準會因而打算加息。加息的意思就是減少美元供給並回收過剩的美元，特別是中國。過去解決過剩美元的方式不外是華爾街埋單、順差國購買美債、發動戰爭。

而與大陸發生局部軍事衝突，將可能刺激滯留在華的美元回流美國；但若發生真實衝突，這些美元就直接消耗掉，反而解決了美元過剩的問題，因為對於經濟學家而言，戰爭就是消耗資源的行為。

這也是美國非常好戰的原因之一，它必須維持美元霸權，才能維持其軍事霸權。可以這麼說，如今的美國政府非常期待一場衝突，只要解放軍動武，無論是對誰動武，美軍都可能會介入。與中國進行大型戰爭不可能，小規模衝突卻是美國政客渴望的。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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