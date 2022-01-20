前副總統陳建仁去年12月發表文章，以台灣在疫情期間的「全死因死亡率」低於非疫情期間為理由，表示民進黨的防疫好棒棒！ Well，這要用在2020年可以，但2021年的死亡率暴衝到歷史新高，反而證明了民進黨政府低報疫情數字，有「蓋牌」之嫌。

陳建仁是比照《經濟學人》的「超額死亡」概念，以全死因死亡率減去背景值（非疫情期間的最新一年，即2019年的死亡率），視為「疫情導致」的死亡率變化。但從圖表一可以看出，2021年的死亡率是千分之7.83，遠高於2020年的7.34 ‰與2019年的7.47 ‰，證明台灣2021年的疫情破口，直接或間接的提高死亡率。

圖表一

再從死亡人數的絕對值來評估，《經濟學人》是以總死亡人口減去背景值（前五年平均數）的差值，視為「疫情造成」的死亡人數。按照這個標準，台灣2021年的超額死亡人數，是10555人，而官方發布的確診死亡人數，卻僅有843人，這是否代表衛福部低報確診數字，值得探究。

在去年疫情爆發之後，各界就發現火化人數不正常的增加，當時民進黨政府以「吉日多」、「高齡化」來搪塞；但全年統計數字出來之後，可以很明顯看出死亡人數增幅與疫情的連動性。

圖表二

圖表二是2021年死亡人數與2020年同期比較，如果死亡人數的增加是因為人口結構「高齡化」，那麼每個月的趨勢都應該是相同的正成長，但趨勢卻在月與月之間起起伏伏，可見並非「高齡化」的影響。

在四月份華航機師群聚感染事件之後，五月份死亡人數隨之增加；九月份板橋幼兒園delta群聚感染，十月份的死亡人數增加，都與疫情顯現出時序上的一致性。

再根據歷年死亡人數（圖表三），也並非「逐年穩定增加」趨勢，可見「高齡化」不足以解釋2021年「史上新高」死亡人數的原因。

圖表三

2021年的超額死亡人數，遠大於確診死亡數，這不必然都是民進黨政府「蓋牌」；因為若真有近一萬名的確診死亡黑數，疫情應該會如雪球般越滾越大，而事實並非如此。

因此比較合理的假設是，2021年的10555名超額死亡人數，是疫情「間接」造成的結果。除了直接因確診死亡之外（可能有些許黑數），更多的是如慢性病患者因為疫情減少進入醫院就診；確診患者排擠到其他醫療資源；疫情對經濟的傷害，導致部分勞工收入減少，無法為年長家屬提供充分照護……這種種影響，最終以人民的生命作為代價。

超額死亡人數來自於疫情，那麼疫情又來自於那裡呢？來自於民進黨2020年推掉3000萬劑 BNT 疫苗，來自於放寬3+11的破口。全世界其他國家都可以說疫情是天災，但台灣2021年的疫情則是紮紮實實的人禍，是因為執政者錯誤的決策，導致10555位台灣人民的生命提早結束。

我們都應引以為誡。（作者為政治幕僚）

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