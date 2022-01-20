立法院臨時會審查《地制法》修法，國民黨透過占領主席台，迫使民進黨讓步，同意臨時會不處理《地制法》。對此，國民黨視為一大勝利，孰不知，倘若民進黨選擇在定期會處理，結果仍是一樣，差別只是時間延後約三個禮拜時間。

根據立法院議事規則，《地制法》要完成修法，最關鍵的步驟，就是要先將修法草案送出委員會，進入到院會進行表決。民進黨承諾不在臨時會處理的意思，就是不會在臨時會將草案送出；但是，民進黨並沒有掛保證，在2月後的新會期就不處理。換言之，倘若民進黨玩真的，在2月定期會開議後，內政委員會民進黨召委，同樣可以用修法已在委員會完成審查為由，將修正草案送出委員會到院會處理。屆時，國民黨若有異議，只能要求朝野協商，不過依規定，只要在一個月冷凍期過後，院會還是可以處理，民進黨仍可透過席次優勢完成修法。

眾所周知，民進黨要完成竹竹併及趕上年底選舉，在修法完成後，勢必要走《地制法》第7-1條「由上而下」的路徑；簡單說，一旦修法通過，內政部就會提出「竹竹併改制計畫書」，然後「徵詢」新竹縣、市政府的意見後，報請行政院核定。另根據《公職人員選罷法》第37-1條規定，縣市升格為直轄市後的選區劃分，應於改制日六個月前公告；換言之，只要行政院在今年6月25日前，完成所有程序並公告，竹竹併就能成局，並在年底舉辦首屆大新竹市長選舉。

在此情況下，國民黨以為在臨時會擋下《地制法》修法，就等於終結民進黨推動竹竹併的計謀，未免太過一廂情願。因為，將修正草案在臨時會送出委員會，跟2月後的定期會送出委員會，根本沒有太大差別；即便國民黨可提出朝野協商一個月冷凍期相應，但是，民進黨同樣能在今年3、4月間完成修法，修法完成後，後面就只剩行政程序的問題。

不過，倒是有一個變數，那就是《地制法》修法通過後，即便民進黨要採取「由上而下」的方式完成竹竹併，但是，內政部所提出的「改制計畫書」，仍須經專家學者審議小組討論後核定。日前，彰化縣已提出升格改制計畫書，正待內政部邀集專家學者審議小組討論核定；屆時，兩個案子是一起審查的機率甚高，民進黨政府要讓兩個案子都通過，還是只讓竹竹併通過，並否決彰化縣的升格案，考驗著民進黨政府的盤算。

目前，竹竹併成局與否，在大新竹地方上存在兩種論點：第一，竹竹併趕不上年底選舉；第二，竹竹併一定會過。不過，單純就立法院議事規則及相關法律規定而論，若民進黨玩真的，《地制法》完成修法，以及後續行政程序所需的時程，都還來得及。因此，國民黨面對民進黨貫徹竹竹併的修法意志，還是得做最壞打算，年底可能登場的大新竹市長選舉，也需審慎應對為宜！（政治觀察者）

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