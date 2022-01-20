副總統賴清德將擔任特使，率團出席宏都拉斯新任總統卡斯楚1月27日的就職典禮。蔡英文交付賴清德完成「三個深化」的任務，分別是「深化邦誼」、「深化合作」、「深化民主台灣的國際參與」。

兩國相交，當然要深化邦誼，深化邦誼之道，無非是持續推動雙方的經貿科技醫療合作。無奈，宏都拉斯在前總統葉南德茲、也是美國《紐約客》雜誌指稱「毒梟貿易商」的治理下，毒梟橫行，民生凋敝，是中南美洲最窮困的國家。

儘管在美國的強制壓力下，反對黨候選人卡斯楚勝選後暫緩與北京建交，但台宏邦交猶如隨時會爆的未爆彈，賴清德率團出訪6天，鞏固邦誼能見速效?破敝已久的宏國民生經濟，能藉雙方經貿科技與醫療的援助，起死回生?台宏建交長達80年，80年不見深化合作、深化邦誼的成效，賴清德6天之行，能收鬼斧神工之效?

前兩天，美聯社報導「瓜地馬拉聘用川普支持者，遊說美國，台灣埋單」，騰笑國際。莫非，此一模式將成為賴清德深化宏國邦誼的新典範?深化邦誼，前提是兩國利益重疊相合，還需長期耕耘與付出，哪裡是急就章可以奏效的呢?中共外交攻勢「深入」中南美洲，勢不可擋，台灣撒錢外交、遊說折衝，只能解短期之危，難望長治久安。

宏都拉斯乃美國後院的禁臠，美國阻卻卡斯楚承認中共，只因不願見後院失火，絕非有愛於台灣。若說賴清德參加宏都拉斯新任總統就職典禮，便能勾連美國，深化民主台灣的國際參與，不過是可笑復可憐的自慰自欺罷了!

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