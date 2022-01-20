台灣外交部資助瓜地馬拉政府90萬美元以改善瓜美關係，消息傳出後引發台灣金援外交的質疑。瓜地馬拉總統賈麥岱曾在去年12月時表示，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，表示台灣是瓜國「唯一真正盟友」。現在金援的真相暴露後，大家才恍然大悟，發現這個「唯一真正盟友」是如何維繫。

賈麥岱長期以來一直堅稱，他的政府不是國家腐敗問題的主因，但瓜國的NGO、反腐敗檢察官和專家都認為賈麥岱是瓜國貪汙的罪魁禍首。美國拜登政府上任後就希望通過解決瓜國的貪汙問題，以緩和美國邊境的中美洲難民危機。去年6月賈麥岱總統在會見美國副總統賀錦麗時更承諾會打擊貪汙陋風，強調兩國將合作完成這項任務。

就在去年8月，瓜國一名著名專責反貪的特別檢察官桑多瓦爾被解僱，並迅速逃離瓜國，稱擔心自己的生命安全。這名檢察官的反貪工作雖然被美國國務卿布林肯認可，但當桑多瓦爾接近暴露賈麥岱總統的貪汙案，桑多瓦爾逃到美國後稱「瓜地馬拉的司法系統已經被當權的黑手黨所掌控」。

在桑多瓦爾出逃後，美國旋即認識到要杜絕瓜國根深柢固的貪汙問題不易。美國國務院更以嚴厲的措辭回應瓜國此舉，並強調瓜國行動「表明缺乏對法治的承諾」，美國政府此時才意識數月前美國副總統和賈麥岱信誓旦旦所談打擊貪汙之承諾完全落空，瓜國政府不單沒有信用，而且是本性不改。按全球性公民組織「國際透明組織」2020年的數據，瓜國的透明度排名落在最後之列，180國家當中排名第149，可見瓜國每況愈下的貪腐。

去年12月，美國的民主峰會將瓜地馬拉排除在外。白宮認為以瓜國猖獗的腐敗現況，不宜參加民主峰會。賈麥岱表示瓜國被排除在外，是因為他與拜登政府的「意識形態不同」。

瓜國的法治根基不成熟，沒有獨立、授權的司法機構，瓜國幾乎難成為一個繁榮清廉的地方。賈麥岱似乎意識到繼續被美國針對只會令瓜國無法取得美國拜登政府的經濟基建投資優惠。拜登政府早前曾制定一項為期4年、耗資40 億美元的投資方案，以解決中美洲難民的問題。瓜國政府似乎亦意識到由於尼加拉瓜剛與台斷交，宏都拉斯邦交多次傳出不穩，此時台灣必然很希望維持與瓜國之邦交，因此瓜國一招借花敬佛就勒詐台灣當局90萬美元。

此舉一來可以向台灣外交部假造邦交穩定的煙幕，令其一時安心；二者可以向美國表明瓜國盡忠盡力維繫台灣這個美國盟友的關係，雖然瓜國與美國因貪腐問題而使關係出現隙縫，但對台灣依然擺出一股積極性。90萬美元對於金援外交而言，金額並不大，但台灣當局出資讓瓜國借花敬佛，究竟有何好處，台灣當局應對人民有所交代。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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