農委會為了解決釋迦滯銷問題，發函給各公、私企業，敦請他們踴躍認購；此事擺明了是「沒有辦法中的辦法」，但卻非長久解決農產品產量過剩，或者因應外銷困境的方法，如果長此以往，企業每年要花多少經費加以採購？

既已採買單一的產品，則勢必導致其他相關產品的銷售量，產生排擠效應，有一得必有一失。外銷農產品，賺取的是外匯，促銷於本島，則不過是島內流轉，根本無助於增益國家財政。

頭痛醫頭，腳痛醫腳，如是全身病痛，則無所用其術。如果外銷可以用「愛心」來替代，這簡直如同「以愛發電」一樣的荒謬。

至於農政單位以公函「敦請」，表面上雖是「自由認購」，但真能保證主其事者不會以其績效考核員工或機構嗎？天知地知你知我知，側翼粉專以為這是「天經地義」，為其「洗地」，甚至對不能茍同者加以霸凌，只能證明農政單位的無能，以及網路一言堂的霸道而已。

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