立法院臨時會審查《刑法》酒駕相關修法，許多立委提案將酒駕致死加重刑度到可判死刑、無期徒刑。但是，法務部卻持保留態度，並聲稱修法當然可以修，但法官只要一個「未必故意」，就不會判死刑。法務部的論述點出一個事實，即便修法再嚴格，沒有貫徹執行，再怎麼修法都是無用，民眾生命安全還是沒有保障！

多年來，《刑法》酒駕多次修法，也越訂越嚴格，不過，以法務部2020年統計，地檢署偵結的案件中，就算酒駕被抓到，一般酒駕案有高達96.4％的比例，只會判處六個月以下有期徒刑（得易科罰金）；換言之，在台灣酒駕只要不涉及死傷，即使被抓到並起訴，法官判刑的刑度通常不會太重。

就是這個原因，讓喝酒的人心存僥倖酒駕上路，成為馬路未爆彈，造成所有民眾得面臨被酒駕者當街謀殺的風險。根據政府統計資料，酒駕致死人數從2016年的102人，上升到2020年的151人。酒駕法律是越訂越嚴格了，但是，酒駕致死人數卻持續上升，多麼的諷刺！大家若僅著重表面上的修法，不從貫徹執行面下手，酒駕致人於死、造成家庭破碎的悲劇，恐怕仍會持續上演。

貫徹執行面該怎麼做：第一，警方嚴格執法；第二，法官加重判刑；第三，車輛酒測科技輔助。長年以來，台北市嚴格執行反酒駕執法，民眾只要在台北市喝酒，都不敢酒駕上路，因為深知一定會遇上臨檢，閃不掉也逃不掉；正因為如此，台北市的酒駕肇事死傷人數，從2012年的死傷606人、死亡11人，下降到2020年的死傷49人、死亡4人，成效顯著。

第二，法官加重判刑。當酒駕者被抓到並起訴，若無人傷亡，法官多判處六個月以下、得易科罰金的判決，多數人不痛不癢，酒駕屢犯有增無減。如果法務部跟各地方法院凝聚共識，酒駕判處最低刑度一定要在六個月以上，且沒有易科罰金機會，意謂酒駕一旦被抓到，起訴就得被關，這樣才能真正嚇阻酒駕行徑。

第三，車輛酒測科技輔助。歐洲早在10多年前，就推行對酒駕者處以安裝酒駕鎖的處罰規定。駕駛員發動汽車前，一定要對酒駕鎖呼氣做酒精檢測，若超標汽車將無法發動。酒駕鎖不僅租用費用昂貴，而且還要定期參加講習，造成開車過程非常麻煩。如果，酒駕受罰者拒絕在車上裝上酒駕鎖，一經查獲直接吊銷執照。

未來，若酒駕鎖執行成效良好，更可以將此配備，訂為我國新車標準配備之一，讓每台車輛在發動時，都需進行駕駛人酒精檢測。新媒體科技時代，要遏止酒駕、對付酒駕惡劣行徑的方式很多，關鍵就在執政者要不要貫徹執行。朝野政黨對付酒駕玩真的，就請從上述三項貫徹執行面下手；若只拘泥在修法條文，一切苦心恐怕都是枉然！（作者為政治觀察者）

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